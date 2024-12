Bambino investito a Nola al passaggio a livello: morto a 10 anni, aperta indagine per omicidio stradale

Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a un passaggio a livello di Nola, vicino Napoli. Secondo la ricostruzione quando le barriere avevano appena iniziato ad abbassarsi, un’utilitaria ha accelerato per attraversare i binari. Proprio in quel momento una famiglia sopraggiungeva, a piedi, dalla direzione opposta.

Bimbo investito al passaggio a livello

La tragedia è avvenuta all’altezza del passaggio a livello della Circumvesuviana di via Roma. Il bambino stava attraversando i binari insieme ai genitori e alla sorella maggiore, di 13 anni.

Quando la Renault ha accelerato, già con il segnalatore luminoso acceso e il suono della campanella, pare che il bimbo si sia spaventato. Sarebbe così scivolato, come riporta Il Mattino. L’automobilista intendeva superare i binari prima che le barriere si abbassassero del tutto.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Nola è un comune di quasi 35.000 abitanti a est di Napoli

L’auto, che stava sopraggiungendo di corsa, ha investito il bambino passandogli con le ruote sopra la testa. Alla guida del mezzo c’era una donna, che è immediatamente scesa per prestare soccorso.

La donna, che abita a poche centinaia di metri dall’incidente, ha caricato il bambino in auto per portarlo in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Il bambino era di origine polacca, ma risiedeva in Finlandia. Aveva raggiunto la Campania insieme ai familiari per visitare alcuni parenti in occasione delle feste.

Denuncia per omicidio stradale

Il posto è stato raggiunto dalla polizia locale di Nola, che ha denunciato l’automobilista per omicidio stradale, un reato punito con la reclusione da 2 a 7 anni. La donna è risultata negativa all’alcol test. Sul corpo del piccolo è stata disposta l’autopsia. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di Stato.

Il pericolo dei passaggi a livello

La dinamica della tragedia è stata raccontata su Facebook da Umberto de Gregorio, presidente Eav (Ente Autonomo Volturno).

“Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello”, ha scritto de Gregorio. “Rfi punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche Eav nel suo piccolo elimina tutti i passaggi a livello appena possibile. Non è una scelta, ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria”.