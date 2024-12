Incidente a San Pietro a Maida vicino Catanzaro, morte 2 ragazze: l'auto ha preso fuoco subito dopo, 3 feriti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte in un incidente avvenuto a San Pietro a Maida, nella provincia di Catanzaro. Stando a quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, le due si trovavano a bordo di un’automobile con altri tre giovani quando la vettura è uscita di strada. In tre sono riusciti a uscire dal veicolo, che poco dopo ha preso fuoco, non lasciando scampo alle ragazze.

L’allarme e i soccorsi a San Pietro a Maida

L’incidente stradale che ha provocato la morte delle due ragazze è avvenuto attorno alle 4 del mattino di martedì 24 dicembre sulla strada comunale in località Guarna.

Quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono arrivati sul luogo dell’incidente a San Pietro a Maida, l’auto era interamente avvolta dalla fiamme. L’autopsia stabilirà se le due giovani, di 18 e 17 anni, erano già morte quando è scoppiato l’incendio, a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto attorno alle 4 del mattino di martedì 24 dicembre, in località Guarna, a San Pietro a Maida, nella provincia di Catanzaro.

La ricostruzione dell’incidente mortale vicino Catanzaro

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, la Mercedes su cui viaggiavano i 5 giovani, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi finendo la sua corsa contro alcuni alberi di ulivo e una quercia.

I tre ragazzi sono riusciti a uscire dalla vettura, mentre le due giovani sono rimasta incastrate dentro.

Come stanno gli altri ragazzi dell’incidente a San Pietro a Maida

I tre ragazzi, nell’incidente avvenuto a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre, hanno riportato ferite lievi e contusioni. Sono stati portati in ospedale per accertamenti e in stato di choc.