Tragedia a San Severo nel Foggiano nella notte di Natale: auto si scontra con un'ambulanza, c'è un morto

Tragedia nella notte di Natale: a San Severo, nel Foggiano, un’auto si è scontrata con un’ambulanza. Il bilancio è di un morto e cinque feriti. L’impatto è stato violento: l’automobile, un’Audi con a bordo due braccianti di origini bulgare, è finita fuori strada e il conducente è morto sul colpo. Feriti anche gli operatori a bordo dell’ambulanza.

Ancora sangue sulle strade. Alle 23 di martedì 24 dicembre, un’ora prima dello scoccare del Natale, un’Audi che viaggiava lungo la provinciale SP30 tra San Severo e Torremaggiore, in provincia di Foggia si è scontrata con un’ambulanza che trasportava una paziente.

Il primo bilancio riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno e dal Corriere della Sera è di un morto e cinque feriti.

Tragedia a Natale nel Foggiano: un'auto si è scontrata con un'ambulanza a San Severo. Il bilancio è di un morto e cinque feriti

L’ambulanza stava trasportando una donna ustionata, rimasta ferita a seguito dell’esplosione di un petardo durante i festeggiamenti per la vigilia di Natale.

Gli operatori la stavano trasferendo presso l’ospedale di San Severo ma durante il tragitto il mezzo si è scontrato con l’Audi che proveniva dalla direzione di marcia opposta. L’auto sarebbe uscita fuori strada a seguito dell’urto violento, fermandosi nei campi circostanti.

Come già detto, il bilancio è di un morto e cinque feriti. A bordo dell’Audi viaggiavano due cittadini di origini bulgare, probabilmente domiciliati nel Foggiano per lavorare come braccianti agricoli stagionali.

Il conducente dell’auto è morto sul colpo mentre il passeggero ha riportato ferite in tutto il corpo. Feriti anche gli operatori a bordo dell’ambulanza, compresa la paziente. Per il momento non è dato sapere in quali condizioni si trovino le persone coinvolte nell’incidente.

Le indagini

Le informazioni sulle dinamiche dell’incidente non sono ancora note. Dopo l’impatto sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco.

Presenti anche gli agenti della polizia locale che insieme ai carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nel giorno della vigilia di Natale un altro incidente ha avuto luogo lungo l’autostrada A8 all’altezza di Gallarate: un taxi si è scontrato con un camper che viaggiava contromano.

Una donna di 42 anni che viaggiava a bordo del camper come passeggera è morta sul colpo.