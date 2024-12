Incidente a Piterà di Catanzaro, morto un 15enne nello schianto in galleria sulla statale 109: altri 6 feriti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È di un morto e di sei feriti il bilancio dell’incidente avvenuto a Piterà, frazione di Catanzaro. Lo scontro frontale tra un’Audi A4 e una Lancia Y è avvenuto al km 14 della statale 109 della Sila. Tutte le persone coinvolte sono giovanissime. La vittima è un 15enne che viaggiava a bordo della Lancia.

Incidente sulla statale 109 a Catanzaro

Lo schianto è avvenuto in una galleria nella serata di giovedì 26 dicembre. Per estrarre i feriti dalle auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, accorsi con tre squadre, che hanno tagliato le lamiere e hanno messo in sicurezza la zona.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 e sono stati trasferiti in ospedale. Il posto è stato raggiunto dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso sull’asfalto e sui veicoli. La dinamica dell’incidente verrà ricostruita anche tenendo conto delle testimonianze delle persone coinvolte.

Piterà è una frazione situata nella parte nord di Catanzaro

Prime ipotesi sulla dinamica

Una delle possibili cause dell’incidente potrebbe essere stata l’alta velocità. Sul tratto interessato il limite è di 50 chilometri orari, come riporta Il Mattino. Si ipotizza anche che una delle due auto possa avere invaso la corsia opposta, forse proprio a causa dell’alta velocità.

Per via dell’incidente, il traffico lungo la statale 109 é rimasto bloccato per diverse ore. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro ha subito disposto l’alcol test su tutte le persone che viaggiavano a bordo delle due vetture coinvolte.

Altro scontro frontale

Sempre a Catanzaro, nelle stesse ore si è verificato un altro scontro frontale, fortunatamente senza esito mortale: all’ingresso della galleria Sansinato due auto, una Opel Corsa e una Kia, si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di un ferito grave e di tre persone contuse. Anche in questo caso, le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state messe in atto da vigili del fuoco e carabinieri.

E solo un paio di giorni prima, alla vigilia di Natale, due ragazze erano morte in un incidente avvenuto a San Pietro a Maida, sempre nei pressi di Catanzaro.