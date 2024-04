Inessa Polenko precipita in Georgia per un selfie, l'influencer morta nell'incidente dal punto panoramico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si sporge per un selfie da un punto panoramico vietato ai turisti e precipita nel vuoto. L’influencer russa, Inessa Polenko, è morta nella città di Gagra, in Georgia, cadendo da un’altezza da 50 metri da una piattaforma affacciata sul Mar Nero.

L’incidente in Georgia

L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il video è diventato virale. Nelle immagini si vede la 39enne arrivare in un punto pericoloso della piattaforma insieme a un’altra persona, arrampicandosi su quella che sembra una lunga trave sporgente.

Per arrivare lì, l’influencer ha ignorato e superato una serie di divieti che proibiscono l’entrata ai turisti nella zona famosa per il panorama sul Mar Nero.

La morte per un selfie di Inessa Polenko

Il video mostra la ragazza che si sporge per farsi un selfie insieme all’amico, quando a un tratto perde l’equilibrio e caduta da quasi 50 metri.

L’uomo cerca di raggiungerla di corsa, ma la 39enne è già precipitata sulla battigia della spiaggia sottostante. All’arrivo sul posto dei soccorsi, l’influencer è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta a causa della gravità delle ferite riportate.

Secondo quanto riportano alcuni siti esteri, le autorità georgiane stanno indagando sulla morte l’influencer di professione estetista, che sui social, condivideva contenuti relativi a viaggi e beauty, spostandosi tra Mosca e Sochi.

Il precedente

La vicenda ricorda la morte dell’acrobata Remi Lucidi, precipitato da un grattacielo di Hong Kong per fare uno dei selfie estremi che l’avevano reso famoso.

In arte “Remi Enigma”, il 30enne era noto per le sue attività spericolate, come le fotografie scattate da altezze vertiginose. L’ultima dalla Tregunter Tower di Hong Kong, dalla quale è precipitato senza scampo da oltre 60 piani.