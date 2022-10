Roma, donna cade nel Tevere per farsi un selfie: è grave. Le sue parole ai soccorritori

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una donna è caduta nel fiume Tevere a Roma, probabilmente dopo essersi sporta troppo per scattarsi una fotografia. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 19 ottobre.

Cosa è successo

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, diversi testimoni avrebbero riferito che la donna si sarebbe sporta eccessivamente mentre si scattava una fotografia.

I soccorsi

La donna, classe 1974, è stata recuperata dalle acque del fiume Tevere dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia fluviale in gravi condizioni di salute e portata in ospedale in codice rosso. “Sono caduta“, ha detto ai soccorritori.

Decisive le immagini

Nonostante la tesi al momento più accreditata sia quella di una caduta dopo essersi sporta troppo per scattarsi una foto, la Polizia acquisirà le immagini delle telecamere della zona per capire se effettivamente sia andata così.