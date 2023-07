Acrobata Remi Lucidi morto dopo la caduta da un grattacielo di Hong Kong: si era arrampicato per un selfie

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Era la solita giornata di selfie estremi per Remi Lucidi. L’esito però è stato quello che tutti temevano a ogni nuovo scatto: l’acrobata di 30 anni ha perso la presa ed è caduto per 68 piani. La caduta gli è stata fatale. Remi Lucidi, in arte “Remi Enigma”, era famoso per le sue attività estreme, come le fotografie scattate da altezze vertiginose. L’ultima sarebbe dovuta essere su uno dei grattacieli più alti del mondo a Hong Kong.

Lo scatto fatale

Per Remi Lucidi, acrobata dagli scatti estremi, quello sul grattacielo di Hong Kong è stato l’ultimo. Il giovane di appena 30 anni è caduto dalla cima della struttura per oltre 60 piani.

Inutili i soccorsi: il giovane è morto sul colpo. La polizia ha cercato di capire le dinamiche che hanno permesso al fotografo estremo (che sui social si faceva chiamare con il nome d’arte “Remi Enigma”) di entrare nell’edificio indisturbato.

Le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni sembra che il ragazzo abbia raccontato una bugia. Alle guardie all’ingresso Remi Lucidi ha detto di voler andare a trovare un suo amico residente nell’edificio. Gli è stato così permesso di entrare. Una volta nel palazzo si è diretto all’ascensore per salire il più possibile.

L’acrobata si è fermato al 49esimo piano e ha continuato fino alla cima con le scale. Le telecamere di sicurezza lo inquadrano fino all’uscita dell’ultimo piano, il 68esimo. Il fatto è accaduto alla Tregunter Tower verso le ore 19.30

I selfie estremi

Non era il primo selfie estremo per Remi Lucidi. Online, in particolare su Instagram, era solito postare diverse tipologie di scatti, tra cui i selfie in alta quota. Remi chiamava i posti dove andava “suoi posti”. Prima dell’ultima impresa era stato nella “sua Francia” e nella “sua Bulgaria”.

Tanti i messaggi di cordoglio sotto l’ultimo scatto dello skyline di Hong Kong. Altri messaggi invece sono critici e domandano come si possa spingersi a tanto fino a rischiare la vita. Remi Enigma però viveva così: all’estremo.