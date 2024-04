Incidente tra Rescalda e Nizzolina vicino Milano, schianto tra due auto: feriti i conducenti, grave un uomo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Grave incidente nella serata di giovedì 18 aprile a Rescalda, frazione di Rescaldina vicino Milano, lungo la strada che porta a Nizzolina: nello schianto fra due auto sono rimasti feriti i due conducenti. Un uomo di 55 anni versa in condizioni critiche.

Incidente a Rescaldina alle porte di Milano

Il fatto è avvenuto in via Don Luigi Repetti intorno alle 21:15. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’auto guidata dal 55enne abbia violentemente urtato un altro veicolo guidato da un ragazzo di 23 anni.

Illeso l’altro automobilista

Il posto è stato raggiunto da due ambulanze del 118. L’uomo di 55 anni è stato stabilizzato sul posto e portato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Praticamente illeso il 23enne, che è stato portato in codice verde all’ospedale di Castellanza. Per lui solo lievi contusioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio rosso indica la posizione di Rescaldina, comune di oltre 14.000 abitanti situato a nord-ovest di Milano.

Altri incidenti nel Milanese

Di recente la provincia di Milano è stata funestata da altri incidenti, purtroppo dall’esito mortale.

Nella mattinata di giovedì 18 aprile, a Milano fra viale Alcide de Gasperi e via Grosio una donna di 78 anni è morta dopo che la sua auto si è schiantata contro un’altra vettura. Dai primi rilievi, pare che l’auto della vittima non abbia dato la precedenza all’altro veicolo.

E mercoledì 17 aprile a Rho, attorno alle 13:00, la moto di media cilindrata guidata da un 20enne residente in un comune vicino si è scontrata con l’auto condotta da una donna di 62 anni.

Il ragazzo è andato in arresto cardiocircolatorio ed è deceduto in ospedale. La donna dopo l’incidente è stata colta da malore. La vittima si chiamava Alessio Moroni ed era donatore d’organi: l’espianto è già stato autorizzato. Dopo la tragedia che ha spezzato la vita del giovane potranno essere salvate diverse vite.

[Notizia in aggiornamento]