Incidente in via Pontina verso Roma ad altezza Castel Romano: tamponamento fra due tir, uno ha perso il carico

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 18 aprile sulla via Pontina, provocato da un tamponamento tra due camion in direzione Roma. L’urto fra i due mezzi pesanti è avvenuto intorno alle 17:40 sulla strada statale 148, all’altezza di Castel Romano, determinando la necessità di chiudere temporaneamente l’arteria che collega la Capitale a Latina. Il personale di Anas è intervenuto per gestire il traffico e ripristinare la circolazione. Sul luogo dell’incidente sono presenti vigili del fuoco, polizia locale e polizia stradale, ma non si segnalano feriti.

Incidente tra 2 tir, chiusa la via Pontina verso Roma

“La strada statale 148 Pontina è provvisoriamente chiusa in direzione Roma, in località Castel Romano, a causa di un incidente” ha comunicato l’Anas in una nota.

Lo scontro, avvenuto per motivi ancora al vaglio delle autorità, ha coinvolto due mezzi pesanti che si sono tamponati, per l’esattezza al km 17,400.

Il tamponamento fra i due tir è avvenuto su via Pontina all’altezza di Castel Romano, in direzione Roma

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile” si chiarisce nella nota ufficiale.

Urto fra 2 camion, uno ha perso il carico

I vigili del fuoco, la polizia locale con il IX gruppo Eur e la polizia stradale sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Sono stati riscontrati numerosi danni ai due mezzi pesanti lungo la strada tra Roma e Latina.

L’urto tra i due tir avrebbe principalmente coinvolto le parti posteriori dei veicoli, causando danni significativi e il riversamento di alcuni materiali lungo la carreggiata da parte di uno dei due mezzi pesanti coinvolti.

Incidente in via Pontina, traffico in tilt

L’incidente è avvenuto durante l’ora di punta, quando già normalmente l’arteria che congiunge l’area sud di Roma con la provincia di Latina si popola di veicoli per il rientro dai luoghi di lavoro.

La rabbia degli automobilisti si è riversata soprattutto sui social: in molti hanno segnalato i disagi dovuti alla permanenza obbligata in coda per molto tempo, in alcuni casi per due ore.

La strada statale in questione è tristemente nota per essere spesso teatro di incidenti e problemi di traffico. Il rapporto del 2022 dell’Istat sull’incidentalità stradale del Lazio aveva sottolineato questo aspetto.

La Pontina, in particolare, aveva avuto il maggior numero di incidenti, registrando 210 decessi e 325 feriti.