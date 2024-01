Due morti nell'incidente stradale sulla Pontina a Campoverde vicino Latina: scontro tra auto, ci sono 3 feriti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Tragico incidente stradale sulla Pontina, con due veicoli che si sono scontrati a Campoverde, vicino Latina, provocando due morti. Il bilancio del sinistro, avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, comprende anche tre feriti.

Scontro tra due auto sulla Pontina

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente, ma secondo quanto si apprende il sinistro è avvenuto tra due vetture che stavano viaggiando in direzione Roma. All’altezza di Campoverde, frazione di Aprilia in provincia di Latina, il tremendo scontro che ha portato una delle due auto a ribaltarsi finendo sul guardrail.

Ad avere la peggio due persone, morte sul colpo, mentre altre tre sono rimaste ferite in maniera grave. Immediata la chiamata ai soccorsi, con diverse ambulanze del 118 giunte sul posto per prestare i soccorsi del caso e trasferire i feriti in ospedale.

Chi sono le vittime dell’incidente

A perdere la vita, secondo quanto riferito dalle testate locali, sono due ragazzi tra i 25 e 30 anni. Per estrarre i corpi dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

I feriti, invece, sarebbero in gravi condizioni e sono stati trasportati negli ospedali di Latina, Aprilia e Anzio.

Traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia e i sanitari del 118, oltre alle squadre dell’Anas con cui le forze dell’ordine lavoreranno per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

La carreggiata, in direzione Roma, è momentaneamente chiusa al km 56,000. Disagi importanti alla circolazione, sono diversi i chilometri di fila che si sono formati. Al momento ci sarebbero pendolari fermi in coda da oltre tre ore.