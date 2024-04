Michele Angelillo morto nella Galleria Laziale a Napoli dopo un incidente in scooter: travolto da un'auto

Altra scia di sangue sulle strade italiane. Nella tarda mattinata di giovedì 18 aprile, nella Galleria Laziale, in direzione piazza Sannazaro a Napoli, a due passi dalla chiesa di Piedigrotta, si è verificato un incidente drammatico. Un motociclista, Michele Angelillo (36 anni), è morto.

Napoli, incidente Galleria Laziale: morto Michele Angelillo travolto da un’auto

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il motociclista abbia perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando. La dinamica non è ancora stata chiarita dettagliatamente.

Le cause sono da accertare, ma sembra che il centauro, probabilmente sbalzato dal mezzo in fase di sorpasso, sia caduto violentemente sul manto stradale. Una vettura che sopraggiungeva non ha frenato in tempo e lo ha travolto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.

L’intervento della polizia e il traffico in tilt

Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale – guidati dal comandante Joselito Orlando – per i rilievi e gli accertamenti del caso. La dinamica è in fase di ricostruzione.

A causa dell’incidente il traffico in zona è andato in tilt.

L’uomo alla guida dell’auto portato al Cardarelli

Il mezzo guidato dalla vittima è uno scooter Honda Sh 300. La macchina che ha impattato Angelillo dopo la caduta dallo scooter è una Peugeot 208, guidata da un uomo di 68 anni che è stato trasportato all’ospedale Cardarelli per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, anche ai test per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti al momento dell’incidente.

La salma di Michele Angelillo, invece, è stata sequestrata dalla competente Autorità Giudiziaria, così come i due veicoli coinvolti nell’incidente.

L’incidente mortale sull’A34

Poche ore prima della tragedia di Napoli, un altro motociclista è deceduto a causa di un incidente drammatico avvenuto sull’autostrada A34, poco dopo l’ingresso di Gradisca d’Isonzo, nel tratto vicino Gorizia e in direzione di Villesse.

L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile. Un uomo di 55 anni ha perso la vita in uno scontro con un mezzo pesante.