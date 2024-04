Morto nell'incidente sulla A34 vicino Gorizia dopo urto tra moto e tir: trascinato dal mezzo pesante per metri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente nella notte: un tir investe e trascina un centauro per diversi metri. L’uomo, di 55 anni, è morto sul colpo. Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A34, poco dopo l’ingresso di Gradisca d’Isonzo, nel tratto vicino Gorizia e in direzione di Villesse. Le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti.

Ennesimo grave incidente autostradale (dopo il grave frontale a Canosa di Puglia). Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile un uomo di 55 anni ha perso la vita in uno scontro con un mezzo pesante (un altro motociclista di 20 anni ha perso la vita contro un auto). Il centauro si trovava a bordo della sua moto, quando ha avuto la peggio nell’urto contro il camion.

Lo scontro è avvenuto lungo l’autostrada A34, tra Gorizia e Gradisca d’Isonzo, in direzione di Villesse. Il tratto interessato è stato liberato in alcune ore e al momento non risultato rallentamenti dovuti all’incidente.

L’urto contro il tir

Le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella notte. Secondo le prime informazioni, sembra che la moto fosse in ingresso sull’autostrada A34, in direzione di Villesse, quando ha incontrato il mezzo pesante.

Il centauro sarebbe stato trascinato di diversi metri, fino a fermarsi in una piazzola di sosta accanto a un altro mezzo di grandi dimensioni fermo per la notte (a Ghedi invece la moto è stata sbalzata via dall’urto).

I soccorsi

La vittima ha perso la vita, probabilmente sul colpo, poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i soccorsi sanitari e uno squadra dei vigili del fuoco.

Per il 55enne su due ruote però non c’è stato nulla da fare. Fermato invece l’uomo alla guida del tir, un 60enne con anni di esperienza. Illeso, sta collaborando per ricostruire i fatti avvenuti nella notte.