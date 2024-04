Incidente frontale tra due auto a Canosa di Puglia: un morto e un ferito dopo l'urto sulla Provinciale

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un morto e un ferito dopo un incidente frontale tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile, a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. L’urto, verificatosi sulla SP2 ex Provinciale 231, è stato fatale per un uomo di 30 anni. Il conducente dell’altro mezzo non sarebbe in pericolo di vita.

Un incidente frontale tra due auto con un morto e un ferito si è verificato sulla Sp2 ex SP231 a Canosa di Puglia nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile.

L’urto, le cui cause sono ancora da accertare, ha causato il decesso di un uomo di 30 anni di Minervino Murge.

La ex Provinciale 231 all’altezza di Canosa di Puglia, dove si è verificato lo scontro frontale mortale tra due auto

Il conducente dell’altra auto, di Andria, è stato soccorso dagli operatori arrivati sul luogo dell’incidente e trasportato in ospedale con varie ferite. Non sarebbe in pericolo di vita.

Polizia locale e Carabinieri sulla Provinciale per i rilievi dopo l’incidente frontale a Canosa di Puglia

Sulla ex Provinciale 231 sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente frontale all’altezza di Canosa di Puglia, oltre che per la gestione del traffico.

Le due auto, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero scontrate durante la percorrenza di una curva, con l’urto fatale per un ragazzo di 30 anni.

Lo scontro si è verificato poche settimane dopo l’incidente a Ruvo di Puglia sempre sulla provinciale 231 vicino Bari in cui era morto un uomo di 60 anni.

A dicembre 2023 sulla Statale 93 tra Canosa di Puglia e Barletta uno scontro tra auto aveva causato 1 morto e 7 feriti.