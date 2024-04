Morto dopo l'incidente a Rho tra la sua moto e un'auto: il decesso in ospedale, Alessio aveva 20 anni

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Morto a Rho un ragazzo di 20 anni dopo l’incidente tra la sua moto e un’auto, verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile. Il decesso è avvenuto dopo il trasporto in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, in seguito alle prime cure sul posto. Il 20enne, di nome Alessio Moroni, era infatti finito in arresto circolatorio dopo lo schianto, che lo aveva sbalzato dalla moto. Illesa la donna alla guida dell’auto, sotto choc.

Incidente tra moto e auto a Rho, morto a 20 anni Alessio

Oggi mercoledì 17 aprile a Rho, vicino Milano, è morto un motociclista di 20 anni dopo un incidente tra la sua moto e un’auto. Si chiamava Alessio Moroni ed era residente a Vanzago.

Stando alle ricostruzioni, mentre percorreva via Mattei il centauro si sarebbe scontrato con la vettura intorno alle 13 all’altezza di via Fermi, venendo sbalzando dalla moto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incrocio tra via Fermi e via Mattei a Rho vicino Milano, luogo dell’incidente tra auto e moto in cui è deceduto Alessio Moroni, 20 anni

Dopo un volo di alcuni metri terminato sull’asfalto, l’intervento del 118 ha potuto accertare un arresto cardiocircolatorio e trasferirlo all’ospedale Niguarda di Milano.

Alessio deceduto in ospedale dopo l’incidente in moto a Rho

Alessio, il motociclista rimasto coinvolto nell’incidente tra la sua moto e un’auto a Rho vicino Milano, è deceduto in ospedale poco dopo il trasferimento.

Sul luogo dello scontro, l’incrocio tra via Fermi e via Mattei, erano intervenute un’ambulanza e un’automedica che ne avevano riscontrato l’arresto cardiocircolatorio e lo avevano trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Illesa ma sotto choc la donna alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente con una moto a Rho

La donna alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente a Rho con la moto guidata da Alessio Moroni, 20 anni, deceduto in ospedale poco dopo il trasferimento, è sotto choc ma illesa.

La polizia locale, intervenuta per verificare le dinamiche dello scontro avvenuto all’incrocio tra via Fermi e via Mattei, l’ha sottoposta all’alcol test con esito negativo e ne ha ascoltato la testimonianza.

Ieri martedì 16 aprile a Ghedi, vicino Brescia, un 50enne era morto dopo l’incidente tra la sua moto e un’auto sulla Provinciale 66.