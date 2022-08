Incidente mortale in Friuli, auto cade in un dirupo in Alta Val Dogna: muore anziano 72enne, cosa è successo

Precipita con la sua auto nel dirupo e muore. È accaduto nella serata di domenica 7 agosto, in Friuli, in Alta Val Dogna, in provincia di Udine. La vittima è un pensionato di 72 anni.

Incidente mortale in Alta Val Dogna

L’uomo stava tornando da un raduno con amici e conoscenti. Alle 22 di domenica 7 agosto i familiari hanno lanciato l’allarme, dopo che lo avevano atteso invano per alcune ore.

All’alba di lunedì 8 agosto una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Chiusaforte ha notato il veicolo caduto nel dirupo, dopo un volo di oltre cento metri. Il corpo ormai privo di vita dell’anziano, riporta l’agenzia Ansa, era all’interno dell’abitacolo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli uomini delle stazioni di Cave del Predil e Moggio Udinese del Soccorso alpino e speleologico Fvg assieme a Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente è un uomo residente a Pordenone, di 72 anni.

Per l’anziano, purtroppo, non c’era stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il salto di oltre 100 metri nel dirupo è stato fatale.

L’indagine

Dell’anziano si erano perse le tracce verso le ore 14 di domenica 7 agosto. Il 72enne aveva partecipato a un raduno in quota e sarebbe dovuto rincasare nel pomeriggio.

Le forze dell’ordine e i soccorritori hanno escluso la presenza di passeggeri nell’auto.

Le indagini sono state affidate alla Guardia di finanza intervenuta con il proprio reparto di Soccorso alpino, mentre sono state avviate le operazioni di recupero della salma con l’elicottero.

