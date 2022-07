L'Italia brucia: dopo il Friuli, incendi anche in Molise e in Maremma. Evacuato il paese di Cinigiano

Sono giorni difficili in Italia, a causa dell’emergenza incendi che sta colpendo diverse aree del Paese. Nella giornata di oggi, domenica 24 luglio, i vigili del fuoco hanno lavorato duramente per riuscire a domare alcuni roghi divampati in Maremma e in Molise, mentre sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio sul Carso, in Friuli Venezia Giulia, che risulta fortunatamente sotto controllo.

Incendio in Maremma, evacuato il paese di Cinigiano

In Maremma, nel Grossetano, è stato evacuato il paese di Cinigiano a causa di un incendio divampato nella località del Crocino di Cinigiano. Quattro elicotteri e quattro Canadair sono stati dispiegati per spegnere le fiamme, ma la situazione, citando le parole della sindaca Romina Sani, “è molto critica“.

“Tutto il paese è stato evacuato – ha detto la prima cittadina, come riporta l’Ansa – chi autonomamente ha deciso di andarsene e chi su nostro consiglio”.

L’intensità dei roghi è tale che il fumo liberatosi dalla combustione avrebbe reso l’aria irrespirabile. Tutto il paese è stato circondato dalle fiamme, che sono arrivate a minacciare le zone abitate.

Incendio in Molise, in fiamme il bosco di Isernia

Intanto, un vasto incendio sta divorando il bosco di Isernia, tra le contrade di Castelromano e Cutone, a causa del caldo e del vento. Stando alle informazioni riportate dall’Ansa, le fiamme hanno divorato alcuni ettari. Sono accorsi sul posto i vigili del fuoco, gli operai forestali della Regione e la Protezione Civile, assieme a un elicottero.

È allarme per gli incendi in Italia

Un tweet dei vigili del fuoco ha fotografato l’emergenza che sta attraversando il nostro Paese da qualche settimana a questa parte:

Seimila litri, fuori in dodici secondi.

È uno dei 2.300 lanci d’acqua effettuati dai nostri #Canadair per spegnere gli incendi di vegetazione che stanno interessando alcune regioni italiane dal 15 giugno di quest’anno#vigilidelfuoco #incendiboschivi pic.twitter.com/LRu6stw8oG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 24, 2022

Una situazione sempre più preoccupante, come ha dimostrato l’incendio scoppiato sul Carso, che ha obbligato decine di persone a rifugiarsi nelle strutture allestite dalla Protezione civile dopo le evacuazioni precauzionali.

Al momento, secondo quanto fa sapere Il Piccolo, l’incendio risulta sotto controllo al punto che è stato revocato l’ordine di evacuazione delle frazioni di Gabria e San Michele del Carso. I residenti sono quindi potuti rientrare alle proprie abitazioni.