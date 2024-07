Incidente a Pontedecimo, 20enne cade dallo scooter: portato d'urgenza in ospedale, rischia la vita

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, un ragazzo di 20 anni è stato vittima di un grave incidente stradale a Pontedecimo. Il ragazzo, mentre percorreva via delle Fonderie Grondona in sella al suo scooter, è caduto rovinosamente sull’asfalto. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che si tratti di un incidente autonomo, cioè senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Cosa è successo a Pontedecimo

L’incidente è avvenuto verso l’una della notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 a Pontedecimo, una località del comune di Genova.

La vittima, un ragazzo di 20 anni, stava percorrendo via delle Fonderie Grondona a bordo del suo scooter quando, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Grave incidente in scooter a Pontedecimo: 20enne finisce intubato

Non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente, confermando l’ipotesi di un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori della Croce Rossa di Ceranesi e l’automedica Golf 2.

La caduta dallo scooter

Le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto indagine. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava guidando lo scooter in una zona non particolarmente trafficata.

Potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione, di un problema tecnico dello scooter o di una condizione del manto stradale. Non sono stati rilevati segni di frenata brusca né tracce di collisione con altri veicoli od ostacoli, il che rafforza l’ipotesi dell’incidente autonomo.

Le autorità stanno cercando di raccogliere testimonianze e di analizzare eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza per chiarire ulteriormente le cause dell’accaduto.

20enne finisce intubato

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche ai soccorritori giunti sul posto dell'incidente autonomo.

Dopo aver stabilizzato il paziente, i paramedici hanno deciso di intubarlo immediatamente per garantire la respirazione.

Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Attualmente, il ventenne è ricoverato in terapia intensiva e i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione, fornendo le cure necessarie per affrontare i traumi riportati nell’incidente.

La prognosi resta riservata e si attendono ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.