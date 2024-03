Incidente fra furgone e tir a Saone vicino Trento: Federico Facchin morto a 20 anni, grave un 17enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un tragico incidente stradale è avvenuto a Saone di Tione, in provincia di Trento, in seguito al quale è morto un ragazzo di 20 anni. Lo scontro, molto violento, si è verificato venerdì 29 marzo fra un furgone e un tir. A perdere la vita il giovane che era alla guida del mezzo più piccolo, mentre un 17enne che viaggiava con lui è rimasto ferito in modo grave. Mentre le autorità sono sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche il conducente del camion è stato trasportato in ospedale a Tione.

Incidente fra furgone e tir, morto il 20enne Federico Facchin

Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì, nelle vicinanze del centro residenziale di Ragoli, in località Ponte Pià, lungo la strada provinciale 237.

La vittima, un ragazzo classe 2004, si chiamava Federico Facchin e lavorava come operaio nel settore edile. In base ai primi riscontri era lui alla guida del furgone, quando per ragioni ancora da appurare avrebbe perso il controllo del volante.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto a Tione di Trento in località Saone

Al vaglio la dinamica dell’incidente

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Tione per ricostruire la dinamica dello scontro che ha coinvolto il furgone e l’autoarticolato.

In base alla prima ricostruzione, il furgone si dirigeva in direzione dell’abitato di Ponte Arche, superata la Cava Onorati e in prossimità di una curva dolce.

A questo punto, l’operaio di 20 anni avrebbe invaso la corsia opposta della statale 237. Il veicolo si sarebbe quindi scontrato frontalmente con il mezzo pesante, che avrebbe comunque tentato, ma senza risultato, di evitare l’impatto.

I soccorsi per i due feriti

Sul luogo dell’incidente, l’ennesimo in questo territorio (uno degli ultimi in ordine di tempo quello che ha coinvolto un bus a Trento) sono intervenuti i soccorritori con un’automedica, un’autosanitaria e due ambulanze, insieme ai carabinieri di Riva del Garda e alla polizia locale delle Giudicarie.

Presenti, inoltre, i vigili del fuoco volontari di Tione. I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione sul ragazzo di 20 anni, purtroppo senza riuscire a salvargli la vita.

A bordo del veicolo di minori dimensioni viaggiava anche un ragazzo di 17 anni, che è rimasto ferito in modo critico e quindi trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in codice rosso.

L’uomo alla guida del camion, a sua volta, è stato trasferito al nosocomio di Tione per ricevere cure mediche. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro mentre la salma del giovane deceduto è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini.