Donna morta investita da un camion a Rovereto vicino Trento: la dinamica dell'incidente in via Craffonara

Una donna di 74 anni è morta a seguito di un incidente a Rovereto, vicino Trento. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno chiuso la circolazione in via Craffonara, dove si è verificato lo scontro fatale. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare, al sopraggiungere dei soccorsi sanitari è stato riscontrato il decesso. La vittima è morta sul colpo dopo essere stata travolta dal mezzo pesante.

Investita da un camion

È morta sul colpo la donna di 74 anni investita da un camion a Rovereto. L'incidente sarebbe avvenuto nella mattina di oggi, verso le 9:45-10:00 del mattino. L'anziana è stata presa dal mezzo pesante all'altezza di una rotatoria stradale presso via Craffonara.

L’impatto è stato purtroppo fatale per il colpo subito e per la donna non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sanitari sopraggiunti non hanno potuto far altro che constatare l’orario del decesso. Sulle modalità invece sta indagando la polizia stradale.

Le indagini

Come accade sempre in queste tristi occasioni, la polizia stradale, in collaborazione con i vigili del fuoco, ha bloccato la circolazione nella zona interessata e iniziato il sopralluogo. Si indaga per ricostruire le dinamiche dell'incidente e come l'impatto sia stato fatale alla donna.

Si cercano le responsabilità dello scontro, come il fatto che la donna fosse invisibile al camion per via della zona cieca dello stesso o se è stato il mezzo a compiere una manovra avventata nei pressi di una rotonda, dove la velocità dovrebbe essere ridotta.

Intervento dei soccorsi

L’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari è risultato inutile alla sopravvivenza della donna. Purtroppo al loro arrivo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. È quindi iniziato il lavoro dei vigili del fuoco, occupati a ripulire la strada e a rendere sicura la zona.

La polizia stradale invece si è occupata delle indagini e del blocco della circolazione nei primi momenti. Il corpo è stato trasportato nell’ospedale più vicino e il traffico è tornato a scorrere già nella mattinata.