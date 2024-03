Donna morta in incidente frontale con un tir a San Giovanni Reatino vicino Rieti: compagno al volante ubriaco

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 marzo, si è verificato un tragico incidente sulla strada alle porte di Rieti, nei pressi del comune di San Giovanni Reatino. Un camion si è scontrato con un’automobile: morta la donna, aveva 27 anni. Alla guida c’era il compagno, che sarebbe risultato ubriaco. Il conducente dell’autoarticolato si trova in ospedale per accertamenti. La strada è rimasta chiusa per consentire ad agenti, vigili del fuoco e personale sanitario di svolgere i necessari accertamenti.

Incidente mortale alle porte di Rieti

Il tratto della Salaria che da Rieti porta al comune di San Giovanni Reatino è rimasto chiuso per molte ore nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 marzo.

A causa di un grave incidente stradale, sul posto sono accorsi vigili del fuoco e forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente

È deceduta nel tratto di strada alle porte di San Giovanni Reatino la donna che si trovava nell’auto coinvolta nell’incidente.

La testata locale Rieti Life, riporta che la donna, di 27 anni, era di origini polacche e residente nel paese laziale di Torricella in Sabina.

Nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare per la giovane, deceduta in seguito dei forti traumi causati dallo scontro.

Con lei viaggiava un uomo reatino di 35 anni, trasportato all’ospedale di Rieti, non in pericolo di vita.

Anche il conducente del tir è stato portato nella stessa struttura per accertamenti.

Il compagno alla guida era ubriaco

Secondo quanto riferito dall’Ansa, il compagno della vittima guidava ubriaco.

I carabinieri della sezione Radiomobile di Rieti l’hanno arrestato: si tratta di un 35enne incensurato, accusato di omicidio stradale.

I successivi accertamenti sanitari, ha fatto sapere questa mattina l’Arma, “hanno consentito di rilevare che il conducente dell’autovettura su cui viaggiava la donna che ha perso la vita, aveva un tasso alcolemico pari a 2.93 g/l (il limite massimo consentito dal Codice della Strada è di 0,5 g/l)”.

Due incidenti sulla Salaria

Nella prima mattinata di martedì, poche ore dopo la tragedia notturna, un altro incidente si è verificato sulla Salaria.

All’altezza di Borgo Quinzio, attiorno alle 6.40 del mattino, un’automobile è finita fuori strada.

A bordo viaggiavano due persone, che hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118.

Ancora da accertarsi le cause dell’incidente.