Rider morto investito a Torrimpietra vicino Roma da un'auto parcheggiata senza il freno a mano tirato

Tragedia nella tarda sera di domenica 10 marzo a Torrimpietra, vicino Roma, dove un rider è morto investito dalla sua stessa auto. L’uomo, un pachistano 45enne, avrebbe infatti dimenticato di inserire il freno a mano in una sosta per una consegna a domicilio ed è stato travolto dal mezzo.

Rider investito dall’auto

L’episodio è avvenuto attorno alle 22 di domenica 10 marzo 2024 a Torrimpietra, frazione del comune di Fiumicino in provincia di Roma. Mentre stava effettuando una consegna a domicilio, infatti, un 45enne pachistano ha perso la vita.

A uccidere il rider, secondo quanto emerso, sarebbe stata la sua auto che lo ha travolto. La vettura, infatti, era stata lasciata probabilmente senza freno a mano in una strada in pendenza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso Torrimpietra, frazione di Fiumicino in provincia di Roma

L’auto quindi ha preso velocità e lo ha centrato in pieno non lasciandogli speranze.

Soccorsi inutili

Purtroppo per il 45enne non c’è stato nulla da fare, perché l’impatto con la vettura è stato violento.

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma una volta giunti sul posto ai sanitari non è stato possibile fare nulla per il rider. Il 118, dunque, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Dinamica al vaglio

Al momento non emergono ulteriori dettagli su quanto accaduto nella sera di domenica 10 marzo a Torrimpietra, ma sul posto sono arrivati i carabinieri per cercare di accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Agli uomini dell’arma, infatti, spetteranno tutti i rilievi del caso per cercare di confermare le prime ipotesi sulla natura del sinistro risultato mortale per il 45enne pachistano.