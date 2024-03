Morto investito da un treno a Genova tra le stazioni di Sturla e Quarto, possibili ritardi e cancellazioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia sui binari. Un ragazzo di 20 anni è morto investito da un treno Intercity a Genova tra le stazioni di Sturla e Quarto martedì 12 marzo. Indagini in corso per accertare la dinamica, non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Possibili ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria.

Dove è avvenuto l’incidente di Genova

Come riferito da LaPresse, il 20enne sarebbe stato travolto da un treno Intercity in transito a Genova nei pressi di una galleria tra le stazioni di Sturla e Quarto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria (Polfer) e gli uomini dei vigili del fuoco: inutile l’intervento dei soccorritori del 118.

Il messaggio inviato al padre dal ragazzo

Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario.

Secondo le prime testimonianze raccolte dall’Ansa, però, il 20enne sarebbe andato da solo sul binario e avrebbe aspettato il treno.

Avrebbe mandato un messaggio al padre prima di recarsi alla stazione.

Il pubblico ministero (pm) di turno non ha disposto alcun accertamento.

Gli agenti della Polfer stanno raccogliendo le deposizioni delle persone che aspettavano sulla banchina vicino al luogo della tragedia.

Treni in ritardo e cancellazioni sulla linea

La situazione di Trenitalia

Il traffico, dopo essere stato sospeso, è tornato regolare intorno alle 12:40, come riferito da Trenitalia.

Questa la situazione, dopo gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria:

i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti e subìto cancellazioni o limitazioni di percorso;

e subìto cancellazioni o limitazioni di percorso; l’Intercity IC 657 Milano Centrale (8:05) – Grosseto (14:43) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 170 minuti e oggi termina la corsa a La Spezia Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 511 Torino Porta Nuova (10:30) – Salerno (21:24), che ne attende l’arrivo a La Spezia Centrale;

e oggi termina la corsa a La Spezia Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 511 Torino Porta Nuova (10:30) – Salerno (21:24), che ne attende l’arrivo a La Spezia Centrale; sono state attive corse con bus per i treni Regionali tra Genova Brignole e Genova Nervi.

E ancora, ecco i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:45)

Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:45) IC 666 Livorno Centrale (8:35) – Milano Centrale (13:53)

Questi, invece, gli altri treni coinvolti:

FA 8588 Roma Termini (6:23) – Genova Piazza Principe (11:03): il treno oggi termina la corsa a Genova Nervi. I passeggeri possono proseguire il viaggio con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

Roma Termini (6:23) – Genova Piazza Principe (11:03): il treno oggi termina la corsa a Genova Nervi. I passeggeri possono proseguire il viaggio con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) – Roma Termini (17:18): il treno oggi ha origine da Genova Nervi. I passeggeri in partenza da Genova Piazza Principe e Genova Brignole possono utilizzare la prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

Genova Piazza Principe (12:10) – Roma Termini (17:18): il treno oggi ha origine da Genova Nervi. I passeggeri in partenza da Genova Piazza Principe e Genova Brignole possono utilizzare la prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; IC 670 Livorno Centrale (11:14) – Milano Centrale (15:53): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri possono utilizzare il treno IC 674 Livorno Centrale (13:14) – Milano Centrale (17:53) che oggi ferma anche a Carrara;

Livorno Centrale (11:14) – Milano Centrale (15:53): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri possono utilizzare il treno IC 674 Livorno Centrale (13:14) – Milano Centrale (17:53) che oggi ferma anche a Carrara; IC 665 Milano Centrale (12:10) – La Spezia Centrale (15:26): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

Milano Centrale (12:10) – La Spezia Centrale (15:26): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) – Torino Porta Nuova (14:40) di lunedì 11 marzo: il treno oggi termina la corsa a Sestri Levante. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 666 Livorno Centrale (8:35) – Milano Centrale (13:53) fino a Genova, dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

La situazione di Italo

Per quanto invece concerne Italo, alle ore 12:59 la situazione è la seguente:

Italo 9912 Napoli (06:20) – Torino Porta Nuova (12:40): ritardo di 19 minuti;

Napoli (06:20) – Torino Porta Nuova (12:40): ritardo di 19 minuti; Italo 9928 Bari Centrale (06:50) – Torino Porta Nuova (16:40): non aggiornato;

Bari Centrale (06:50) – Torino Porta Nuova (16:40): non aggiornato; Italo 8902 Trieste Centrale (08:02) – Napoli (15:28): non aggiornato;

Trieste Centrale (08:02) – Napoli (15:28): non aggiornato; Italo 9924 Napoli (09:20) – Torino Porta Nuova (15:30): ritardo di 11 minuti.