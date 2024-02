Grave incidente sulla SP235 a Mezzolombardo vicino Trento: urto fra camion e furgoncino, morto un uomo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragico schianto avvenuto oggi, mercoledì 21 febbraio, sulla strada provinciale 235 a Mezzolombardo, in provincia di Trento, con una persona morta nell’incidente che ha coinvolto un furgoncino e un tir. Ad avere la peggio il conducente del mezzo di minori dimensioni, deceduto sul posto. I soccorritori e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre l’uomo dalle lamiere, purtroppo senza riuscire a salvargli la vita. Mentre si cerca di chiarire la dinamica esatta del sinistro, la circolazione stradale sulla provinciale è stata bloccata per consentire l’intervento dei soccorritori, con notevoli disagi al traffico.

Incidente fra camion e furgoncino, morto un uomo

Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 235 nel primo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio, intorno alle 14.30. L’arteria è purtroppo tristemente conosciuta dai residenti per essere una delle strade più frequentemente interessate da incidenti stradali.

La vittima del sinistro è un uomo di 65 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note. In base ai primi rilievi sul posto, è stato appurato che l’urto è avvenuto frontalmente, con il coinvolgimento di un autoarticolato e un furgoncino.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto nei pressi di Mezzolombardo, in provincia di Trento

Il luogo dello scontro e i soccorsi

L’incidente è avvenuto circa un chilometro dopo lo svincolo per Mezzolombardo, in direzione Trento. Le condizioni del conducente del furgoncino sono apparse subito molto gravi.

Dopo la segnalazione dell’incidente, i soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto, con l’arrivo dei vigili del fuoco volontari provenienti da Nave San Rocco, Zambana e Mezzolombardo.

I pompieri hanno utilizzato attrezzature idrauliche per estrarre l’uomo dalle lamiere, che si trovava ancora in vita. Purtroppo, le gravissime ferite subite nello scontro non hanno permesso ai soccorritori di salvarlo: dopo aver subito un arresto cardiaco, il 65enne è morto sul posto.

La dinamica dell’incidente

La dinamica precisa dell’incidente deve ancora essere completamente ricostruita, ma secondo le prime informazioni disponibili, il furgone sarebbe entrato in collisione prima con il camion e successivamente con il guard-rail.

Gli operatori della polizia locale della Rotaliana sono intervenuti per condurre accertamenti e rilievi sul luogo dell’incidente. Le conseguenze sull’arteria stradale sono gravi, con il traffico che è stato chiuso nella zona, in entrambi i sensi di marcia, per consentire l’intervento dei soccorritori.