Incidente a Trento sul Bus de Vela lungo la Gardesana: spaventoso schianto contro la parete rocciosa

Spaventoso incidente sulla Gardesana. Un’auto si è schiantata contro una parete rocciosa che costeggia la carreggiata all’altezza del Bus de Vela (Trento). Due persone coinvolte. Il conducente è in condizioni gravi mentre la passeggera ha riportato ferite più lievi.

Bus de Vela, perde il controllo dell’auto e si schianta spaventoso incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo al volante ha perso il controllo dell’auto. Il mezzo ha quindi impattato in modo violento la parete rocciosa lungo la strada statale 45bis.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Cadine che sono intervenuti con le pinze idrauliche per riuscire a estrarre le due persone a bordo della vettura.

Gardesana, forti ripercussioni sul traffico

A causa dell’incidente ci sono state forti ripercussioni sulla circolazione, con il traffico bloccato e lunghe code.

L’allerta è scattata poco dopo le 17.30 di giovedì 21 marzo. Il veicolo è andato completamente distrutto.

Il conducente e la passeggera sono rimasti incastrati nell’abitacolo che, dopo l’urto, si è accartocciato.

Oltre ai vigili del fuoco, che hanno potuto contare sul supporto dei permanenti di Trento e del corpo di Sopramonte, sul posto sono giunte alcune ambulanze, l’automedica e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente e per gestire il traffico.

Il trasporto dei feriti in ospedale

Dopo che i vigili del fuoco hanno tagliato le lamiere con le pinze idrauliche e liberato i feriti, questi ultimi hanno ricevuto le prime cure sul posto per poi essere trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’ennesimo incidente terribile in questo periodo sulle strade italiane. Sempre nella giornata di giovedì 21 marzo, a Seriate, in provincia di Bergamo, una vettura ha impattato un furgone di “Mondo Convenienza”.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in condizioni serie in ospedale, illeso invece l’autista del furgone.