Incidente frontale tra Brindisi e San Vito dei Normanni: urto tra due macchine, morte due donne

Tragico incidente a Brindisi. Due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi di San Vito dei Normanni. Nell’urto sono morte due donne, una conducente e l’altra passeggera delle vetture. Le vittime avevano 50 e 64 anni.

La dinamica dell’incidente di Brindisi

Nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo, attorno alle ore 15, due auto, una Toyota Yaris e una Opel Corsa, si sono scontrate nei pressi di Brindisi, sulla strada provinciale che conduce fino a San Vito dei Normanni.

L’impatto è stato totalmente frontale e la parte anteriore di entrambe le auto è andata distrutta. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere la rimozione delle vetture da parte del soccorso stradale.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Brindisi dove è avvenuto l’incidente

La dinamica esatta non sarebbe ancora chiara, al di là del fatto che le due auto si sono scontrate quasi perfettamente in maniera frontale. Entrambe le auto sono state poste sotto sequestro ai fini delle indagini

I soccorsi sulla strada per San Vito dei Normanni

Il bilancio dell’incidente sulla strada per San Vito dei Normanni è tragico. Due donne, una di 50 anni e l’altra di 64 anni, sono morte, mentre un uomo è rimasto ferito in maniera grave, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

La prima vittima era la conducente nonché l’unica persona a bordo della Yaris, mentre la seconda era la passeggera dell’Opel Corsa che era invece guidata dal ferito, marito della 64enne deceduta.

I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto con ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste intrappolante nelle lamiere. La 64enne era stata estratta viva ma è morta poco dopo aver raggiunto l’ospedale.

Le indagini sull’incidente di Brindisi

La polizia locale sta indagando su quanto accaduto sulla strada per San Vito dei Normanni, soprattutto per chiarire la dinamica dell’incidente e accertarsi di eventuali responsabilità nella morte delle due donne.

Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di un automobilista che avrebbe assistito all’urto e sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, tra cui quelle del corpo di guardia della base logistica dell’Onu di Brindisi, che si trova poco lontano.