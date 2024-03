Camion ribaltato sull'autostrada A14 Bologna-Taranto vicino Faenza dopo un incidente: traffico bloccato e code

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Traffico bloccato in autostrada. Poco dopo le ore 12 di mercoledì 20 marzo il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo sull’A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza. Il mezzo si è ribaltato, sdraiandosi orizzontalmente sull’intera carreggiata. Lunghe code.

L’incidente del camion ribaltato sull’autostrada A14

La dinamica è ancora da chiarire, non è chiaro perché l’autista del camion abbia perso il controllo del veicolo mentre procedeva, in un tratto fra i caselli di Forlì e Faenza, sulla corsia in direzione Bologna, all’altezza del chilometro 70.

Il mezzo pesante ha terminato la sua corsa ribaltandosi e ostruendo l’intera sede stradale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’autostrada A14 dove si è ribaltato il camion, tra Faenza e Forlì

Sul posto il personale di soccorso, i vigili del fuoco, personale di Autostrade per l’Italia e le pattuglie della polizia autostradale del comando di Forlì.

Traffico in tilt e lunghe code tra Forlì e Faenza

Il traffico diretto a Bologna è stato quindi completamente bloccato.

Per ovviare al problema, Forlì Today ha spiegato che è stata consigliata temporaneamente, per i veicoli verso Nord, l’uscita a Cesena Nord e rientro in autostrada dal casello di Faenza.

Sull’autostrada A14 si sono formate lunghe code.

Incolonnamenti sono stati segnalati anche al casello di Forlì, con due chilometri di fila.