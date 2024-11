A Roma 25enne salta sul tetto dell'auto dei vigili ferma al semaforo e ferisce due agenti: arrestato

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un individuo di 25 anni è salito sul tetto di un’auto dei vigili ferma a un semaforo e ha iniziato a saltare sulla vettura. È successo a Roma, in zona San Giovanni: dopo essere saltato sul cofano e aver tentato la fuga, il giovane ha ferito i due agenti a bordo, salvo essere successivamente bloccato e arrestato.

25enne salta sul tetto dell’auto dei vigili a Roma

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 novembre presso un incrocio del quartiere capitolino, come riportato dal sito RomaToday.it.

I due agenti di una pattuglia del Gssu della polizia locale di Roma Capitale si trovavano a bordo del mezzo, fermi a un semaforo, quando sono stati sorpresi dal gesto del giovane.

Il 25enne è salito sul tetto della vettura ferma a un incrocio in zona San Giovanni, a Roma

Dopo aver manifestato intenzioni aggressive, il soggetto – italiano di 25 anni – ha ferito una delle agenti sbattendo violentemente lo sportello dell’auto sulla gamba della donna.

L’arresto

Nonostante il tentativo di fuga, il malvivente è stato bloccato dalle forze dell’ordine e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per lui prevista anche la detenzione di stupefacenti, in quanto aveva con sé sostanze ai fini del consumo personale.

Gli agenti rimasti feriti sono stati trasportati quindi in ospedale, dove hanno ricevuto le cure mediche del caso.

Un altro episodio di violenza a Napoli

Un altro episodio di violenza, ben più grave, ha invece coinvolto due giovanissimi a Napoli nella notte fra sabato 16 e domenica 17 novembre.

Un 19enne è stato infatti ferito a coltellate da una 15enne che conosceva. In seguito a un diverbio avvenuto in strada (non sono chiari i motivi), la ragazza avrebbe impugnato un oggetto appuntito e affilato, colpendo all’addome il ragazzo.

La vittima è stata ricoverata in osservazione. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.