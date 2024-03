Incidente a Seriate vicino Bergamo: violento frontale tra un'auto e un camion, un 77enne in prognosi riservata

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Violento incidente a Seriate, nella bergamasca: un uomo di 77 anni è finito contro il furgone di un’azienda di arredamento che viaggiava in direzione opposta e che avrebbe invaso la corsia opposta. L’anziano è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente a Seriate (Bergamo)

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 21 marzo, intorno alle 15.45, in corso Europa. Lo riporta bergamonews.it.

L’uomo, che era alla guida della propria Renault Capture e stava raggiungendo il quartiere di Comonte (dove abita), è finito contro un furgone di una nota catena italiana della grande distribuzione di mobili e complementi d’arredo.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’episodio è avvenuto in corso Europa a Seriate, in provincia di Bergamo

Il furgone viaggiava in direzione opposta per una consegna e avrebbe invaso l’altra corsia.

I soccorsi

Sul posto, nella zona delle scuole Rodari e Majorana, sono intervenuti il personale medico con ambulanza e automedica, oltre agli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada durante le operazioni di soccorso.

Dopo le prime cure sul posto, il 77enne è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

È rimasto illeso, invece, il guidatore dell’autocarro.

Un altro incidente a Roma

Un altro incidente – in questo caso drammatico – è avvenuto a Roma nella stessa giornata, giovedì 21 marzo, intorno alle 10.40.

Una donna di 85 anni ha infatti perso la vita sulla Tangenziale Est di Roma, all’altezza dello svincolo A24, in direzione San Giovanni.

A causa di un guasto, l’anziana si è ritrovata ferma in mezzo alla carreggiata con la sua macchina ed è uscita dall’abitacolo per attendere il soccorso stradale. Un altro veicolo in transito l’ha travolta in pieno, uccidendola sul colpo.