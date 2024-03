Anziana morta investita da un'auto sulla Tangenziale Est di Roma: era scesa dalla sua, forse dopo un guasto

Investita sulla tangenziale dopo essere scesa dall’auto rimasta in panne. Una donna di 85 anni è morta sulla Tangenziale Est di Roma, all’altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. A causa di un guasto, l’anziana si è ritrovata ferma in mezzo alla carreggiata con la sua macchina ed è uscita dall’abitacolo per attendere il soccorso stradale. Un altro veicolo in transito l’ha travolta in pieno, uccidendola sul colpo.

L’incidente sulla Tangenziale Est di Roma

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.40 della mattinata di giovedì 21 marzo. Secondo quanto ricostruito, l’85enne si sarebbe trovava sulla strada vicino alla sua Polo, probabilmente per contattare i soccorsi, quando un’Honda Jazz che sopraggiungeva in quel momento non è riuscita a evitarla e l’ha centrata.

La 65enne alla guida dell’auto si è subito fermata per prestare i primi soccorsi, ma a causa del violento impatto per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi all’anziana morta investita dall’auto

Al personale sanitario del 118 arrivato sul luogo dell’incidente non è rimasto altro che dichiarare il decesso dell’85enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia di Roma Capitale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dello scontro. Le auto sono state sequestrate e la salma della vittima è stata portata in ospedale, a disposizione della magistratura.

Sulla Tangenziale Est anche le pattuglie del II Gruppo Parioli e del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale a supporto per la gestione della viabilità. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti per la chiusura del tratto di strada a partire da Batteria Nomentana, in direzione San Giovanni.

L’incidente a Brindisi

La morte dell’85enne sulla Tangenziale Est di Roma arriva a poche ore di distanza da un incidente letale avvenuto in Puglia, nel quale hanno perso la vita altre due donne.

Le vittime, di 50 e 64 anni, sono morte in un frontale tra Brindisi e San Vito dei Normanni. La dinamica esatta sarebbe ancora in fase di accertamento e le due auto sono state poste sotto sequestro ai fini delle indagini.