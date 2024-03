Un morto nell'incidente a Ruvo di Puglia sulla Provinciale 231 vicino Bari, l'auto ribaltata: aveva 60 anni

È di un morto, il bilancio del terribile incidente a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari lungo la Provinciale 231 in direzione Foggia. Un’auto si è completamente ribaltata in dinamiche ancora in fase di accertamento. Il conducente era originario di Andria e aveva 60 anni. Nel sinistro non sarebbero coinvolte altre autovetture.

Incidente a Ruvo di Puglia, un morto

Come riporta ‘AndriaLive’, nel pomeriggio di martedì 19 marzo un uomo di 60 anni a bordo della sua Alfa Romeo 156 stava viaggiando lungo la Provinciale 231 in direzione Foggia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver attinto il guard rail, dunque l’auto si sarebbe ribaltata più volte fino a fermarsi capovolta.

Fonte foto: TuttoCittà.it Incidente a Ruvo di Puglia (Bari): un 60enne originario di Andria è morto dopo che la sua auto si è ribaltata più volte

Come detto in apertura, le dinamiche con le quali si è consumata la tragedia non sono ancora note. Dopo l’impatto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli uomini della polizia locale e i carabinieri, che in queste ore sono impegnati con i rilievi e le indagini. Sul tratto Ruvo-Altamura il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.

Motociclista morto a Padova

Intorno alle 9 del mattino a Padova un motociclista di appena 20 anni è morto a seguito dello scontro con un’auto. Il ragazzo proveniva da Abano Terme.

Secondo i primi dettagli, il giovane potrebbe aver perso il controllo del mezzo. I motivi del suo viaggio da Abano Terme alla città del Santo sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Due tragedie in Sardegna

Il 17 marzo a Cala Liberotto, località nel territorio di Orosei, due auto si sono scontrate. Per la precisione si trattava di una Panda e una Golf, dove la Panda ha avuto la peggio. A bordo viaggiavano tre donne e un neonato di appena 3 mesi. Il bambino ha perso la vita.

Nello stesso giorno, tre persone sono morte in località Tottubella, tra Sassari e Alghero, nello scontro tra tre vetture: una Fiat 600, una Mercedes e una Fiat 500x. Le vittime viaggiavano a bordo della 600 e della Mercedes. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali è una bambina.