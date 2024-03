Tragico incidente sulla S125 a Orosei, vicino Nuoro: neonato di tre mesi muore dopo un frontale tra due auto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulla Strada Statale 125 a Orosei, nella frazione di Cala Liberotto, in provincia di Nuoro. Un neonato di 3 mesi, Alessandro Zamatretta Del Gado, ha perso la vita in seguito a un violento incidente tra due auto. Il piccolo viaggiava insieme alla mamma, estratta dalle lamiere anch’essa insieme ad altre due signore, tutte trasferite in ospedale in gravissime condizioni.

L’incidente sulla Strada Statale 125 a Orosei, in località Cala Liberotto

Il dramma si è consumato in località Cala Liberotto, dove per cause in corso di accertamento due auto, una Golf e una Panda, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato fatale: nello scontro ha avuto la peggio la Panda, sopra la quale si trovava il neonato di tre mesi, come riportato dal sito de L’Unione Sarda.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale 125 a Orosei, nella frazione di Cala Liberotto, in provincia di Nuoro

Grave la madre del neonato e altre due signore

La vittima viaggiava con la madre, a sua volta estratta dalle lamiere insieme ad altre due signore che occupavano i sedili anteriori.

Tutte sono state trasferite prontamente all’ospedale, in gravissime condizioni.

Sul posto, dopo l’allarme, sono arrivati i Vigili del fuoco, l’Elisoccorso e le ambulanze di Orosei e Irgoli oltre ai Carabinieri di Siniscola, Dorgali e Orosei.

Sono stati effettuati i dovuti rilievi, per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti in quanto una carreggiata è stata chiusa per poter operare.

Un altro tragico incidente in provincia di Taranto

Nella stessa giornata (domenica 17 marzo), un altro drammatico incidente è avvenuto sulla Statale 100 in provincia di Taranto, all’altezza del comune di Mottola.

Il bilancio conta tre morti e tre feriti in seguito allo scontro tra due automobili.

Le vittime, una donna e due giovani, viaggiavano sullo stesso mezzo, motivo per il quale l’impatto con l’altra vettura di grossa cilindrata è stato letale.