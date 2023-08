In acqua con l'auto nel porto di Rimini, morto 76enne: avrebbe rifiutato il soccorso di un passante

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Si sarebbe lanciato volontariamente nel porto di Rimini con l’auto: un uomo di 76 anni è morto sprofondando nelle acque della città romagnola a bordo della sua utilitaria. Secondo quanto riportato da ‘RiminiToday’, l’anziano avrebbe rifiutato il soccorso di un passante che si è tuffato per cercare di salvarlo.

La vicenda

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 di domenica 20 agosto, quando il 76enne avrebbe percorso via Destra del Porto fino a gettarsi nelle acque del Porto Canale di Rimini.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto, la guardia di finanza, ma anche carabinieri e polizia. Inutile l’arrivo del personale sanitario del 118: l’uomo è stato dichiarato deceduto dopo essere stato tirato fuori dall’acqua in seguito alle operazioni di recupero del cadavere e dell’auto. Il magistrato di turno è al lavoro per ricostruire la vicenda e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tentativo di soccorso

Prima dell’arrivo dei soccorsi, un passante che ha assistito alla scena si è lanciato nelle acque del porto per cercare di salvare l’anziano intrappolato nell’auto che stava sprofondando.

Secondo la sua testimonianza, rilasciata a ‘RiminiToday’, il 76enne avrebbe però rifiutato il suo aiuto: “Mi sono tuffato – ha dichiarato l’uomo di 40 anni – e ho cercato di afferrarlo per portarlo fuori dall’abitacolo. Lui si è divincolato e mi ha detto di lasciarlo andare“.

L’incidente a Faenza

Seppure in circostanze completamente diverse, nelle stesse ore un’altra persona perdeva la vita in auto, sempre in Emilia-Romagna. In questo caso si è trattato di un scontro tra due auto sulla via Emilia, nel territorio del comune di Faenza. Nel violento impatto, avvenuto intorno alle 11 di domenica 20 agosto, è morto un 37enne bolognese.

Come riportato dal ‘Resto del Carlino’, secondo le prime ricostruzioni dello schianto, affidate agli uomini del Nucleo Infortunistico della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, la vittima sarebbe deceduta sul colpo dopo aver tamponato con la sua Renault Clio una Fiat Tipo, condotta da un 76enne faentino.

Sul posto, il personale sanitario del 118, con l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e gli operatori Anas. Il traffico è rallentato e a senso unico alternato per permettere il lavoro dei soccorritori e delle forze di polizia.