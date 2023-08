Morti due agenti della Polizia penitenziaria nell'incidente stradale a Mineo vicino Catania: altri due feriti

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Bilancio pesantissimo nell’incidente avvenuto a Mineo, in provincia di Catania. Due agenti della Polizia Penitenziaria sono morti e altre due persone sono rimaste ferite nello schianto tra due auto avvenuto nel pomeriggio del 19 agosto nei pressi del comune siciliano. Le due persone ferite sono state trasferite in ospedale. Una di loro è in gravi condizioni.

Lo schianto tra due auto sulla strada statale

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17 di sabato 19 agosto lungo la strada statale 385, nel Comune di Mineo.

Stando alle informazioni diffuse in seguito all’incidente, le auto coinvolte nel terribile impatto sarebbero una Peugeot 208 e una Lancia Delta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Mineo, in provincia di Catania

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ma nei primi istanti successivi allo schianto tra le due auto, non era ancora chiaro il grave bilancio.

Il sindaco di Mineo annulla i festeggiamenti per il patrono

Attualmente non si conoscono ancora i dettagli alla base del terribile schianto che è costato la vita a due uomini e in cui sono rimaste ferite altre due persone.

Saranno i rilievi effettuati sul posto e le indagini che ne seguiranno a fare chiarezza sulla vicenda. Quello che si sa, tuttavia, è che le vittime sono due agenti della Polizia penitenziaria.

Stando alle ricostruzioni fornite agli organi di stampa, i due agenti si trovavano in auto per raggiungere Mineo, dove era in programma la festa del Santo Patrono.

La notizia del tragico incidente, tuttavia, ha indotto il sindaco del comune siciliano ad annullare tutti gli eventi previsti per festeggiare il patrono in segno di lutto per la grave perdita.

I due feriti sono ricoverati in ospedale

Nell’impatto, come anticipato, sono rimaste ferite altre due persone. Non si conoscono le loro generalità come non sono ancora note quelle degli agenti morti.

I due feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale. Uno di loro è attualmente ricoverato presso l’ospedale ‘Gravina’ di Caltagirone. L’altro, invece, sarebbe in condizioni peggiori ed è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale ‘Cannizzaro’ di Catania.

Circa due mesi prima, a giungo, si è verificato un altro grave incidente a Mineo in cui due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite. Anche in quel caso l’impatto è avvenuto lungo la strada statale 385.