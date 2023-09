Il trattore si ribalta e resta schiacciato a Copparo vicino Ferrara: Marco Magnanini morto a 59 anni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di venerdì 22 settembre a Copparo, in provincia di Ferrara. Un drammatico incidente sul lavoro ha portato alla morte dell’operaio agricolo Marco Magnanini, 59 anni, residente nella frazione di Coccanile. L’uomo è stato schiacciato dal trattore che stava utilizzando all’interno di una tenuta agricola per regolare il prato. Sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 59enne.

L’incidente

L’incidente ha avuto luogo in via Alta, all’incrocio con via San Giovanni, dove Magnanini stava tagliando l’erba sul bordo di un canale.

Per cause ancora da accertare, l’operaio ha perso il controllo del trattore, che si è ribaltato, scaraventandolo fuori e schiacciandolo inesorabilmente. La vittima è deceduta sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà La tragedia è avvenuta a Copparo, nella provincia di Ferrara

I soccorsi

Il personale medico del 118, arrivato tempestivamente sul luogo dell’incidente, ha potuto solo constatare il decesso di Magnanini, causato da schiacciamento.

Anche i carabinieri sono intervenuti per effettuare gli accertamenti necessari, mentre i vigili del fuoco hanno utilizzato un’autogru per sollevare il trattore e recuperare il corpo dell’operaio rimasto intrappolato.

Infine, gli ispettori dello Spsal (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro) si sono recati sul posto per condurre le indagini e stabilire eventuali responsabilità nell’incidente.

Incidenti in trattore

Non è un periodo felice per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro, in particolare nel settore agricolo. Soltanto tre giorni prima, un uomo di 67 anni è morto nel Modenese mentre guidava un trattore agricolo.

Il veicolo si è ribaltato schiacciandolo, in una modalità del tutto simile a quanto accaduto alla vittima di Copparo. Le indagini sono in corso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

La morte di Walter Rubba

L’episodio non è stato purtroppo l’unico del mese: il 6 settembre, un uomo di 68 anni ha perso la vita in circostanze analoghe a Spigno Monferrato, provincia di Alessandria, mentre lavorava nei campi. Walter Rubba, ex dentista in pensione, si dedicava alla coltivazione dei terreni ereditati e, nonostante fosse già notte, aveva deciso di lavorare nei suoi campi, un’azione che potrebbe aver contribuito all’incidente a causa della scarsa visibilità.

Secondo le prime indagini dei carabinieri, sembra che Rubba non si sia accorto di essere troppo vicino a una scarpata mentre guidava il trattore. Non è riuscito a fermarsi in tempo e il mezzo è precipitato, schiacciandolo.