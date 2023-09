Morto schiacciato dal suo trattore a Concordia vicino Modena: ribaltato lungo la carreggiata, aveva 67 anni

Un uomo di 67 anni è deceduto martedì 19 settembre nel Modenese. Fatale l’incidente avuto mentre era alla guida di un trattore agricolo.

Le indagini

La tragedia è avvenuta a Santa Caterina di Concordia sulla Secchia, nella Bassa modenese, intorno alle 19.30.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri intervenuti in via Cappelletta Stoffi, il trattore con rimorchio si è ribaltato a margine della carreggiata. Per il 67enne, rimasto schiacciato sotto al mezzo, non c’è stato scampo.

L’esatta dinamica è al vaglio degli uomini dell’Arma impegnati nelle indagini. Quel che è certo è che il conducente del trattore ha perso la vita a causa dello schiacciamento.

Sul posto, con ambulanza e automedica, sono giunti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco.

La tragedia di Spigno Monferrato

Pochi giorni fa, il 6 settembre, si è consumata una tragedia simile. In un campo agricolo di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, un uomo di 68 anni, Walter Rubba, è morto. Anche lui è stato schiacciato dal trattore che stava guidando.

Rubba, dopo essere precipitato in una scarpata, non ce l’ha fatta. Il 68enne era impegnato nella coltivazione di alcuni terreni ereditati.

A causare l’incidente mortale pare che sia stata una disattenzione. Rubba non si sarebbe accorto di essersi avvicinato troppo a una scarpata cadendovi e venendo schiacciato dal mezzo.

Il caso di Duronia

Anche il 5 settembre scorso si è verificato un episodio analogo. Un giovane agricoltore è morto nelle campagne che circondano il comune di Duronia, nella provincia di Campobasso, in Molise.

In base alla ricostruzione riportata da ‘Primonumero’, la vittima sarebbe precipitata in un dirupo profondo circa 20 metri dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando per effettuare alcuni lavori nella proprietà terriera di famiglia.