Morto schiacciato dal trattore dopo essere precipitato in una scarpata a Spigno Monferrato vicino Alessandria

Tragedia in un campo agricolo di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. Un uomo è morto schiacciato da un trattore dopo essere precipitato in una scarpata. L’uomo stava guidando il suo trattore in regione Burso, dove coltivava alcune terreni ereditati, ma non si sarebbe accorto di essersi avvicinato troppo a una scarpata cadendovi e venendo schiacciato dal mezzo.

La vittima era il 68enne Walter Rubba

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, 6 settembre. La vittima, il 68enne Walter Rubba, era impegnato nella coltivazione dei alcuni terreni agricoli che aveva ereditato.

L’uomo, in pensione da qualche anno, faceva il dentista ed era molto conosciuto in paese. Nell’ultimo periodo si teneva impegnato curando i suoi campi in regione Burso, a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria.

Fonte foto: Tuttocittà.it I campi di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, dove l’uomo è morto schiacciato dal trattore mentre coltivava i suoi terreni

Stando a quanto emerso sino ad ora, l’uomo avrebbe deciso di lavorare nei suoi campi, nonostante il sole fosse già tramontato. Forse, la carenza di luce ha contribuito al drammatico incidente.

La ricostruzione dell’incidente con il trattore

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Aqui Terme e riportata dall’agenzia di stampa ‘Ansa‘, l’uomo alla guida del trattore non si sarebbe accorto di essersi avvicinato troppo a una scarpata.

Così, il 68enne non sarebbe riuscito a fermare in tempo il mezzo che stava guidando ed è finito per precipitare nella scarpata con il trattore da cui è stato schiacciato.

Il dentista in pensione sarebbe, quindi, morto sul colpo. Inutili, infatti, sono stati i tentativi dei soccorritori del 118 di salvare la vita all’uomo.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per gli accertamenti e i rilievi di rito utili a chiarire la dinamica dell’incidente mortale.

Il cordoglio del sindaco di Spigno Monferrato

Walter Rubba era un nome e un volto noto a Spigno Monferrato. Come riportato da ‘Ansa‘, infatti, per circa 30 anni ha gestito uno studio odontoiatrico in paese con la moglie e la figlia.

Dopo la morte della moglie, tre anni fa, il 68enne si era impegnato in agricoltura approfittando della proprietà di alcuni terreni.

“Una grossa perdita per tutto il paese, che si unisce al dolore della figlia Sabrina”, il messaggio di cordoglio condiviso dal sindaco di Spigno Monferrato, Antonio Visconti. In segno di lutto, il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi organizzati per il ‘Settembre Spignese’.

La notte precedente, un incidente analogo si è consumato a Duronia, in Molise: un agricoltore è morto schiacciato dal trattore dopo essere caduto in un burrone.