Morto schiacciato dal trattore a Duronia in Molise: l'allarme dei familiari, non rispondeva al telefono da ore

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un giovane agricoltore è stato trovato senza vita nella notte nelle campagne che circondano il comune di Duronia, nella provincia di Campobasso, in Molise.

Cosa è successo a Duronia

Il corpo dell’agricoltore, di 35 anni, è stato ritrovato nella notte (poco dopo l’1) in una zona impervia, al termine di un complesso intervento di soccorso effettuato dalla squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso.

In base alla prima ricostruzione riportata da ‘Primonumero’, la vittima sarebbe precipitata in un dirupo profondo circa 20 metri dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando per effettuare alcuni lavori nella proprietà terriera di famiglia. L’uomo sarebbe deceduto nel pomeriggio di martedì 5 settembre.

Le operazioni di soccorso

I familiari, non vedendolo rientrare a casa, hanno chiamato diverse volte sul telefonino dell’uomo e, vedendo che non rispondeva e non visualizzava i messaggi, hanno lanciato l’allarme, chiamando i carabinieri e il 118.

La postazione del 118 ha immediatamente fatto scattare il protocollo di riferimento in questi casi, contattando il 115 per un intervento di soccorso in una zona impervia. Le operazioni sono partite poco prima della mezzanotte e sono proseguite oltre le 3 di notte, quando la salma dell’agricoltore è stata recuperata.

Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno della Procura di Campobasso, assieme ai militari dell’Arma di Bojano e Trivento. L’area è stata transennata e, come da prassi, è stata avviata un’indagine.

Il mezzo agricolo, stando a quanto appreso e riportato da ‘Primonumero’, si sarebbe ribaltato in una zona di forte pendenza e avrebbe travolto l’agricoltore, che è poi caduto nel burrone profondo una ventina di metri, morendo per le conseguenze dell’incidente.

Il precedente in Molise nel 2023

Quello avvenuto a Duronia è il secondo incidente mortale avvenuto nei campi del Molise nel corso del 2023. All’inizio del mese di luglio, infatti, ha perso la vita una coppia di Baranello, marito e moglie di, rispettivamente, 82 e 76 anni, entrambi rimasti schiacciati dal trattore su cui i due si trovavano.