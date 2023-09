Muore giovane contadino di 37 anni mentre lavora con il trattore nelle campagne di Brez in provincia di Trento

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a scapito di un giovane contadino. Nella mattinata del 2 settembre, infatti, un contadino di 37 anni ha perso la vita schiacciato dal trattore con cui stava lavorando nell’Alta Val di Non, in provincia di Trento. All’arrivo dei soccorsi, ormai non c’era più nulla da fare. Il 37enne è morto per cause ancora da chiarire.

L’uomo stava movimentando il fieno a bordo del trattore

L’incidente è avvenuto nel corso della mattinata di sabato 2 settembre a Brez, nel comune di Novella in Alta Val di Non, al confine con l’Alto Adige.

L’uomo, un contadino di 37 anni stava movimentando il fieno con il trattore con cui lavorava quando sarebbe avvenuta la tragedia.

Novella, il Comune in provincia di Trento, in cui un giovane contadino è morto mentre lavorava con il trattore

Al momento, le cause dell’incidente che è costato la vita al 37enne residente a Castelfondo non sono ancora chiare e saranno gli inquirenti a ricostruire la dinamica dei fatti.

La dinamica poco chiara: il trattore non si è ribaltato

Stando alle primissime ricostruzioni effettuate dopo l’incidente, il trattore con cui il giovane contadino stava lavorando non si sarebbe ribaltato.

Si attendono, quindi, maggiori dettagli per fare luce sull’incidente mortale avvenuto nella mattinata nelle campagne dell’Alta Val di Non, in provincia di Trento.

Non si conoscono, infatti, ulteriori elementi utili alla ricostruzione della tragedia. Sul posto, sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

Come riportato da ‘Ansa‘, un elisoccorso con a bordo un medico d’urgenza è decollato da Bolzano. Ma al suo arrivo non è stato fatto altro che constatare la morte del 37enne. Intanto, carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul posto dell’incidente per i rilievi di rito.

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro

Nel 2022 sono stati oltre mille le persone che hanno perso la vita sul lavoro. L’ultimo caso di cronaca è quello della tragedia che si è consumata il 31 agosto sui binari di Brandizzo, in provincia di Torino, dove cinque operai sono morti travolti da un treno.

Nella stessa giornata del 31 agosto, un tragico evento simile a quello verificatosi nelle campagne in provincia di Trento, si è consumato nel comune di Soave.

Lì, alle porte di Verona, il 70enne Giampietro Salvaro è morto schiacciato dal trattore mentre liberava il suo vigneto dalle erbacce.