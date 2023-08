Incidente col trattore a Soave vicino Verona dove un 70enne è morto mentre falciava l'erba

Tragedia a Soave, in provincia di Verona, dove un anziano è rimasto schiacciato dal proprio trattore mentre falciava l’erba. Si tratta del terzo incidente simile nel giro di poche settimane.

Incidente col trattore a Soave: c’è una vittima

Il dramma si è verificato poco dopo le 13:00 di giovedì 31 agosto. Teatro dei fatti la località Monte Boiolo.

La vittima è un agricoltore di 70 anni residente nel vicino comune di Albaredo d’Adige. Fonte foto: Tuttocittà.it Soave è un comune di poco più di 7mila abitanti alle porte di Verona. L’incidente si è verificato sulla collina poco sopra il castello di Soave.

Secondo la ricostruzione l’uomo era alla guida del suo trattore Landini 5500, intento a falciare l’erba del suo vigneto.

All’altezza dell’ultimo filare, per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo che è finito in un dislivello ed è rotolato giù per alcuni metri.

Il mezzo ha terminato la sua carambola ribaltato. L’anziano agricoltore, rimasto schiacciato, è morto all’istante.

Allarme dato dai familiari della vittima

Come riporta la locale edizione del TGR Rai, l’allarme è stato dato dai familiari dell’uomo preoccupati perché non l’hanno visto rincasare per il pranzo. La Rai riporta anche il nome della vittima: Giampietro Salvaro.

Sul posto sono giunti i carabinieri del comando di Soave, i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e ambulanze del 118. Presente anche l’elisoccorso.

Gli operatori sanitari hanno tentato di prestare le prime cure, ma non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo.

Il posto è stato raggiunto anche dai periti dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) per verificare in quali condizioni stesse lavorando la vittima.

Altri incidenti col trattore

Solo una settimana prima a Monsampietro Morico, piccolo comune delle Marche, il 60enne Filippo Monaldi è morto precipitando in un dirupo con il suo trattore.

E sempre ad agosto il 75enne Vittorio Scarpel è morto in un incidente con il suo trattore mentre lavorava nelle campagne di Farra di Soligo vicino Treviso.