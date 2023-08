Incidente con il trattore agricolo a Fermo: uomo precipita in un dirupo profondo 70 metri e muore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Ha perso il controllo del mezzo agricolo che stava guidando mentre era intento a coltivare il campo ed è precipitato nel dirupo profondo una settantina di metri di fianco al sentiero. È morto così un agricoltore in provincia di Fermo.

Incidente col trattore a Monsampietro Morico

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 24 agosto nelle campagne di Monsampietro Morico, piccolo comune delle Marche.

La vittima è il 60enne Filippo Monaldi. Monaldi era intento a coltivare un podere nei pressi della sua abitazione.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la posizione di Monsampietro Morico, comune di 621 abitanti in provincia di Fermo nelle Marche.

Non si sa quale sia il motivo alla base del dramma: forse una manovra sbagliata, un malore o un guasto meccanico.

Uomo morto sul colpo nella caduta

L’impatto al suolo è stato violentissimo e l’uomo è morto sul colpo. Il posto è stato raggiunto da vigili del fuoco, sanitari del 118, carabinieri e soccorso alpino e speleologico.

In azione anche due elicotteri: quello di Marche Soccorso, movimentato per l’eventuale trasporto a Torrette, e quello dei vigili del fuoco per i soccorsi nel dirupo.

Le operazioni di recupero del corpo e del trattore sono state complicate dall’asperità del terreno.

Le forze dell’ordine si sono soffermate sul luogo dell’incidente per raccogliere elementi utili alle indagini.

Chi era Filippo Monaldi

E’ il Corriere Adriatico a tracciare l’identikit della persona tragicamente deceduta.

Filippo Monaldi aveva lavorato come impiegato in un’azienda di Grottazzolina ed era da poco in pensione.

Riempiva le sue giornate dedicandosi alla sua grande passione, la cura dei campi.

I concittadini lo ricordano come una persona gentile, disponibile e molto attiva nella comunità. Per la sua capacità di aggregazione era noto anche nei comuni vicini.

“In una comunità piccola come la nostra, queste notizie fanno davvero male” ha commentato la prima cittadina di Monsampietro Morico, Romina Gualtieri, parlando con il quotidiano.

Filippo Monaldi lascia la moglie, due figli e i nipoti.

Si tratta del secondo incidente ad agosto che vede coinvolto un agricoltore a bordo del suo trattore.

Nel trevigiano un 75enne è recentemente morto schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato mentre procedeva lungo un pendio.