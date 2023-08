Agricoltore muore schiacciato dal suo trattore a Farra di Soligo vicino Treviso: la vittima aveva 75 anni

Stava conducendo il suo trattore di piccole dimensioni quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato per via della pendenza del terreno e lo ha travolto. Per l’uomo, un agricoltore di 75 anni, non c’è stato nulla da fare.

Agricoltore muore sotto il trattore

La tragedia è avvenuta a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo in provincia di Treviso.

Nella mattinata di mercoledì 9 agosto Vittorio Scarpel, pensionato classe 1948, si trovava nel suo vigneto. Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente in cui ha perso la vita Vittorio Scarpel è avvenuto nei pressi di via Scandolera a Farra di Soligo (TV).

Attorno alle 11:00 l’uomo è salito sul suo trattore, dotato di rimorchio, e ha condotto il mezzo lungo un sentiero in pendenza.

Come riporta Il Gazzettino, a un certo punto, però, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.

Il posto è stato raggiunto da un’automedica e da un’ambulanza partita da Soligo.

Sul posto anche l’elisoccorso Falco 2 partito da Belluno.

I sanitari hanno tentato lunghe manovre di rianimazione, ma le lesioni riportate da Vittorio Scarpel si sono rivelate troppo gravi.

Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il posto è stato raggiunto anche da carabinieri, vigili del fuoco, dallo Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) e dal sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin.

Vittorio Scarpel e la passione per la campagna

Il Quotidiano del Piave riporta il commento, affranto, di Siriana Scarpel, figlia della vittima: “Diceva sempre che se avesse dovuto morire avrebbe voluto farlo nella sua vigna e così è andata. Ma nonostante questo a me mancherà tanto lo stesso”.

Scarpel aveva lavorato nel settore vitivinicolo e andando in pensione non aveva voluto abbandonare la terra.

Anziano schiacciato dal trattore, il cordoglio del sindaco

Treviso Today riporta il cordoglio del sindaco Mattia Perencin: “La comunità è sotto choc per questo episodio che ci riporta purtroppo alla memoria di altri incidenti simili avvenuti negli ultimi anni, con almeno quattro vittime”.

“Ora sarà necessario capire la dinamica: attorno alle 12 qualcuno ha sentito un rumore forte e chi era nelle rive più sotto è subito intervenuto. I soccorritori hanno provato a rianimarlo a lungo ma purtroppo non c’è stato niente da fare”, conclude il sindaco.