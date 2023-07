Marito e moglie morti schiacciati dal trattore a Baranello vicino Campobasso: c'è una terza persona ferita

Tragedia nei campi di Baranello, in provincia di Campobasso, nella mattinata di sabato 8 luglio: poco dopo le 7 un trattore si è ribaltato e due persone sono morte, incastrate sotto al mezzo.

Cosa è successo a Baranello

Il trattore si è ribaltato per cause che sono ancora in corso d’accertamento. A perdere la vita, stando a quanto riportato da ‘Quotidiano Molise’, sono stati un uomo e una donna, marito e moglie, che erano insieme al lavoro in un’area molto impervia e che sono rimasti incastrati sotto al mezzo.

I due si erano recati in una zona boschiva per raccogliere la legna. Con loro c’era una terza persona, che ha allertato i soccorsi.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto a Baranello e, più precisamente, nella frazione Fonte Garile, attorno alle ore 7 del mattino di sabato 8 aprile.

I soccorsi

Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e della donna.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, sono arrivati gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso e i Carabinieri.

Dove è avvenuto l’incidente

L’incidente è avvenuto nella frazione Fonte Garile di Baranello(provincia di Campobasso, in Molise), nei pressi delle Cantine Gualtieri, nelle prime ore del mattino di sabato 8 luglio.

Maggiori dettagli

‘Rainews’ ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda: i coniugi sono rimasti incastrati sotto il trattore al quale era agganciato un piccolo rimorchio, che si è sbilanciato su una pendenza del terreno.

La terza persona è rimasta ferita in modo non grave. L’uomo deceduto aveva 82 anni, mentre la moglie 76,