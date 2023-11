Ministro Lollobrigida fa fermare il Frecciarossa solo per lui a Ciampino: stop non previsto, scoppia il caso

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Le scuse per il ritardo, evidentemente, non gli sono bastate. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, cognato della premier Giorgia Meloni, avrebbe costretto il Frecciarossa di Trenitalia a uno stop non previsto dalla tabella di marcia, quello alla fermata di Roma Ciampino. L’esponente di Fratelli d’Italia era atteso per l’inaugurazione di un parco a Caivano, in provincia di Napoli, martedì 21 novembre: ecco cos’è successo.

Il Frecciarossa in ritardo di quasi due ore

La vicenda è stata raccontata dal Fatto Quotidiano.

Secondo il quotidiano, il ministro Lollobrigida sarebbe salito a Roma Termini sul Frecciarossa 9519 – partito da Torino alle ore 7 di martedì 21 novembre – intorno alle 12.

Fonte foto: ANSA Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida , all’inaugurazione del parco urbano di Caivano, in provincia di Napoli

Il treno, diretto a Salerno, avrebbe avvicinato il titolare del Ministero dell’Agricoltura a Caivano, in provincia di Napoli, dove era atteso per l‘inaugurazione di un parco.

La fermata ad personam

Lollobrigida sarebbe dovuto scendere a Napoli Afragola.

Il problema è che, una volta salito sul Frecciarossa, subito dopo Termini, sarebbe arrivata la comunicazione di un ulteriore ritardo, a quel punto cresciuto fino a 111 minuti, per un altro problema tecnico sulla linea dell’Alta Velocità tra Zagarolo e Valmontone.

Così, il ministro avrebbe optato per scendere a Roma Ciampino: una fermata non prevista.

Difficile pensare che a un passeggero ordinario sarebbe stato concessa una simile violazione del protocollo.

Il viaggio in macchina

Sceso a Ciampino, quindi, il ministro ha proseguito il viaggio in macchina, riuscendo a raggiungere Caivano per l’inaugurazione del parco.

Il silenzio di Matteo Salvini e le critiche del Pd

Sul tema si registra il silenzio di Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier.

Dall’opposizione, invece, non sono mancate le critiche: i deputati del Pd hanno parlato di “arroganza al potere” sui social.

Renzi chiede le dimissioni di Lollobrigida

Sui social, l’ex premier Matteo Renzi ha scritto di essere pronto a chiedere le dimissioni del ministro Lollobrigida:

“Se il ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno Alta Velocità in una stazione sul percorso Roma Napoli ed è sceso proseguendo poi in macchina siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida”