Corriere della Sera contro Andrea Stroppa: "Da lui insulti e minacce", coinvolta la moglie di un giornalista

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Prosegue l’attacco di Andrea Stroppa nei confronti dei giornalisti, diretto in particolare a Fabrizio Roncone. L’inviato speciale per Il Corriere della Sera è stato colpito nei suoi affetti. Stroppa ha infatti coinvolto la moglie di Roncone, alla quale si è rivolto con un post su X. Il quotidiano ha espresso la sua solidarietà nei confronti del giornalista, parlando di “metodi inaccettabili”.

Andrea Stroppa e l’attacco alla moglie di Roncone: il post su X

Andrea Stroppa, il referente di Elon Musk nel nostro Paese, non arresta il suo attacco ai giornalisti. Stroppa aveva recentemente accusato Il Corriere della Sera di attaccarlo da mesi. “Sono inorridito nel vedere come alcuni ‘giornalisti’ usino i giornali per tentare di intimidire e screditare le persone”, aveva affermato.

La critica del braccio destro italiano di Musk ha recentemente coinvolto anche la famiglia del giornalista e inviato speciale del Corriere Fabrizio Roncone.

Stroppa, infatti, ha pubblicato su X un post provocatorio diretto alla moglie di Roncone.

“Signora, lo aiuti. So che è occupata a dirigere la comunicazione di Invitalia”, ha scritto Stroppa, “ma trovi il tempo di aiutare questo signora”.

Rincara poi la dose aggiungendo: “Se la ragione di questa tendenza alla violenza verbale è, come lei stessa scrive, ‘il molto alcolico’, esistono strumenti e percorsi per affrontare la situazione”.

La reazione del Corriere

In risposta al post di Andrea Stroppa, Il Corriere ha commentato l’accaduto tra le proprie pagine. Il quotidiano ha inizialmente notato che il referente di Musk non ha risposto entrando nel merito delle presunte accuse.

“Si limita a insultare i giornalisti, non avendo argomenti per esprimere un’opinione coerente o comunque per fornire una spiegazione adeguata”.

In merito all’attacco alla moglie di Fabrizio Roncone, poi, Il Corriere lo definisce un metodo “mafioso”.

Il quotidiano ha poi dichiarato che i suoi giornalisti non si lasceranno intimidire da questo modo di agire.

Il sostegno da parte del Cdr

Il Cdr del Corriere ha anche espresso la sua solidarietà nei confronti di Fabrizio Roncone.

Ha anche definito grave l’attacco di Andrea Stroppa, che ha coinvolto la moglie del giornalista “adottando un metodo diffamatorio e intimidatorio inaccettabile”.