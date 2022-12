Harvey Weinstein condannato per stupro a Los Angeles: colpevole di altri tre reati di violenza sessuale

L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, fondatore della Miramax Films, è stato giudicato colpevole di stupro e altre due accuse di aggressione sessuale nel processo in corso a Los Angeles, reati per i quali rischia fino a 24 anni di carcere.

Nuova condanna per l’ex produttore

Si tratta di una condanna significativa nel secondo processo nei confronti dell’uomo al centro delle accuse che hanno alimentato il movimento globale #MeToo.

Come riporta la Cnn, Weinstein, che secondo i pubblici ministeri ha usato la sua influenza per attirare le donne e molestarle, è stato giudicato colpevole di tre delle sette accuse mosse contro di lui.

La sentenza

L’agenzia Ansa riferisce che il verdetto della giuria di Los Angeles è arrivato dopo quasi dieci ore in camera di consiglio.

Il verdetto ha concluso un processo cominciato a fine ottobre e che aveva visto le deposizioni di 44 testimoni tra cui la modella italo-filippina Ambra Battilana Guterres e di una delle accusatrici, Jennifer Siebel Newsom, l’attrice e documentarista sposata col governatore della California Gavin Newsom.

Il produttore 70enne è stato giudicato colpevole per le accuse mosse da Jane Doe 1, il nome in codice dell’accusatrice. Niente da fare, invece, per quelle mosse da Jennifer Siebel Newsom, moglie del governatore della California Gavin Newsom, e da un’altra donna, identificata come Jane Doe 2.

Fonte foto: ANSA L’ex magnate del cinema Harvey Weinstein in tribunale a Los Angeles: ora rischia altri 24 anni di carcere

Infine, è stato assolto invece dalle accuse avanzate da Jane Doe 3.

Cosa ha fatto il magnate del cinema

I tre capi d’accusa per i quali Weinstein è stato condannato – stupro e altri due reati sessuali – sono tutti legati dunque a “Jane Doe 1”, una modella e attrice che ha accusato che il magnate del cinema di averla aggredita in una stanza d’albergo di Beverly Hills nel febbraio 2013.

La donna è stata la prima a testimoniare nel processo. “Harvey Weinstein ha distrutto per sempre una parte di me quella notte del 2013. Non la riavrò mai indietro. Il processo penale è stato brutale. Gli avvocati di Weinstein mi hanno fatto passare l’inferno sul banco dei testimoni” ha raccontato

Weinstein si era dichiarato non colpevole di tutte e sette le accuse mosse contro di lui. “Harvey è ovviamente deluso, ma ci sono buoni motivi per appellarsi”, ha detto in una nota la portavoce di Weinstein, Juda Engelmayer.

Harvey Weinstein rischia una condanna a 24 anni di carcere per la condanna di Los Angeles, secondo l’ufficio del procuratore distrettuale. L’ex produttore si trova già in prigione, dove sta scontando una condanna a 23 anni dopo essere stato giudicato colpevole di stupro e aggressione sessuale nel processo di due anni fa a New York.

Lo scorso giugno, anche la Procura della Corona britannica ha formalmente incriminato l’ex produttore cinematografico statunitense per molestie sessuali.