Chiara Poggi e il delitto di Garlasco, Vittorio Feltri su Alberto Stasi: "Innocente, vita rovinata"

Anche Vittorio Feltri ha commentato la clamorosa svolta sul delitto di Garlasco in cui è morta Chiara Poggi, per la quale il fidanzato Alberto Stasi sta scontando una condanna in via definitiva a 16 anni di reclusione dopo essere stato assolto nei primi due gradi di giudizio. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è finito (di nuovo) indagato dalla Procura di Pavia, stavolta con l’accusa di omicidio in concorso con altri.

Cosa ha detto Vittorio Feltri su Alberto Stasi

Vittorio Feltri, che ha sempre sostenuto l’innocenza di Alberto Stasi, in un’intervista a Libero Quotidiano ha definito un'”ingiustizia acclarata ed evidentissima” la sua condanna a 16 anni, che gli hanno fatto trascorrere in carcere “gli anni migliori della sua vita”. “Avevo capito subito che quel ragazzo non c’entrava nulla“, ha aggiunto.

Vittorio Feltri ha raccontato di aver visto Alberto Stasi una settimana fa e di aver parlato con lui due giorni fa. Lo ha descritto come “un ragazzo sereno”, al quale, però, “hanno rovinato la vita“. Secondo Feltri, “nessun risarcimento potrà mai ripagarlo di quello che gli è successo”.

Fonte foto: ANSA

Vittorio Feltri ha sempre sostenuto l’innocenza di Alberto Stasi e si è detto “commosso” per la svolta nelle indagini sul caso della morte di Chiara Poggi, vittima del cosiddetto delitto di Garlasco.

Le parole di Vittorio Feltri sull’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi

Vittorio Feltri, nel corso dell’intervista, ha descritto le indagini sul delitto di Garlasco come “un complesso di fesserie commesse sulla pelle di un giovane che non meritava nessuna punizione”.

Secondo Feltri, l’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi è “uguale al caso Tortora“.

Cosa ha detto Vittorio Feltri sul nuovo indagato nel delitto di Garlasco

Vittorio Feltri si è detto “commosso” per la svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco e ha rivelato di provare “tenerezza” per Alberto Stasi.

A proposito di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, ora indagato con l’accusa di omicidio in concorso con altri, Vittorio Feltri ha detto: “Bisogna essere cauti, soprattutto alla luce dell’esperienza passata. Non lo conosco e non ho seguito nel dettaglio la vicenda che ha portato a individuarlo”.

Poi, lo stesso Feltri ha aggiunto: “Il mio pensiero va solo ad Alberto, che si è fatto 14 anni di galera da innocente”.