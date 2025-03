Gioia Tauro, scoperti bomba ecologica di amianto e maiali allevati senza controllo: reportage drammatico

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei denunce e aree sequestrate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Gioia Tauro contro i reati ambientali. Nelle ultime settimane, i militari hanno condotto controlli serrati per contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi.

Scoperte discariche abusive e rifiuti tossici

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, a Gioia Tauro è stato denunciato un uomo di 63 anni per la gestione di un deposito illegale di rifiuti speciali nel suo magazzino. Tra i materiali rinvenuti, bombole di gas, rame, silicio e litio, per un totale di tre quintali di sostanze tossiche. L’area è stata prontamente sequestrata.

Operazione congiunta a Maropati

A Maropati, in collaborazione con la Polizia Locale, i Carabinieri hanno scoperto una discarica illegale e denunciato tre uomini per gestione illecita di rifiuti. Nei terreni coinvolti venivano allevati suini senza controllo sanitario, mettendo a rischio la sicurezza alimentare. I siti e gli animali sono stati sequestrati e affidati ai veterinari.

Amianto e scarichi illegali

Ancora a Gioia Tauro, su un terreno privato trasformato in una bomba ecologica sono state trovate 90 lastre di amianto ed eternit, materiali pericolosi per la salute pubblica. La proprietaria, una donna di 45 anni, è stata denunciata e l’area è stata sequestrata. Inoltre, un altro uomo di 63 anni è stato denunciato per scarico illecito di acque reflue nel fiume Budello, attraverso un pozzo non autorizzato nascosto tra la vegetazione.

L’operazione fa parte di una strategia più ampia della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, volta a contrastare i reati ambientali e a proteggere la salute pubblica. Si ricorda che le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Fonte foto: IPA