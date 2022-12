Bill Cosby accusato di molestie sessuali da 5 donne: il noto attore è stato denunciato per stupro

Due ex attrici della nota serie tv “I Robinson” sono tra le cinque donne che hanno intentato una causa contro Bill Cosby presso il tribunale dello stato di New York accusandolo di violenza sessuale e abusi risalenti a decenni fa.

Causa contro il noto attore

La causa legale di 34 pagine è intentata dalle attrici Lili Bernard e Eden Tirl, nonché da Jewel Gittens, Jennifer Thompson e Cindra Ladd. La causa cita come imputati Cosby e le società di media NBCUniversal Media, Kaufman Astoria Studios e The Carsey-Werner Company, che insieme gestirono “The Cosby Show” dal 1984 al 1992.

Cosby è accusato di aggressione e percosse mentre le società coinvolte di negligenza, secondo quanto riportato dalla Cnn.

Secondo la causa, Cosby avrebbe drogato e stuprato Bernard, che interpretava la signora Minifield ne “I Robinson”, nel New Jersey e in Nevada nel 1990 e nella sua casa di Manhattan nel 1991. Bernard ha già parlato in passato dei presunti abusi di Cosby.

E lui nega le accuse

In una dichiarazione, il portavoce di Cosby Andrew Wyatt ha definito la causa “frivola” e ha negato le accuse.

“Come abbiamo sempre affermato e ora l’America vede, non si tratta di giustizia per le vittime di presunte aggressioni sessuali, ma è tutta una questione di soldi”, ha scritto in una dichiarazione.

Fonte foto: ANSA Nuove accuse contro l’attore

Il signor Cosby, ha aggiunto, “continua a negare con veemenza tutte le accuse mosse contro di lui e non vede l’ora di difendersi in tribunale”.

Causa intentata grazie alla nuova legge di New York

La causa è stata intentata ai sensi dell’Adult Survivors Act di New York , legge approvata che concede alle persone che hanno subito presunti abusi sessuali una finestra di un anno per citare in giudizio i loro aggressori anche se il termine di prescrizione è scaduto.

Nel 2014 e nel 2015, più di 50 donne si sono fatte avanti con accuse simili nei confronti di Cosby, accusandolo di aver loro somministrato droghe e successivamente stuprate, usando poi il suo potere nell’industria dell’intrattenimento per costringerle a rimanere in silenzio.

Lo scorso giugno, quasi un anno dopo la sua scarcerazione dovuta a motivi tecnici, Bill Cosby è stato giudicato colpevole di aggressione sessuale su una donna ai tempi minorenne. L’ex star dei ‘Robinson’ dovrà risarcirla, ma secondo i suoi legali l’attore è soddisfatto per il verdetto della giuria.