Bill Cosby condannato per aggressione sessuale su una minorenne: quanto dovrà pagare di risarcimento

Quasi un anno dopo la sua scarcerazione dovuta a motivi tecnici, Bill Cosby è stato giudicato colpevole di aggressione sessuale su una donna ai tempi minorenne. L’ex star dei ‘Robinson’ dovrà risarcirla, ma secondo i suoi legali l’attore è soddisfatto per il verdetto della giuria.

Bill Cosby condannato per abusi sessuali su minore: cosa è successo

Nuovi guai per Bill Cosby, finito ai disonori delle cronache per accuse di abusi sessuali da parte di oltre 70 donne negli ultimi vent’anni. Quella giunta nella notte italiana, tuttavia, è una sentenza a suo modo storica per l’attore: è stato primo caso civile intentato da un’accusatrice di Cosby a finire in tribunale.

A denunciare l’ideatore dei ‘Robinson’ è stata Judy Huth: nel 2014, nel pieno del movimento #MeToo e delle accuse contro Cosby, ha accusato la star di aggressione sessuale e conseguenti danni emotivi. I fatti risalgono al 1975, quando la Huth aveva solo 16 anni.

Stando alla ricostruzione, i due si sono conosciuti durante le riprese di un film: Bill Cosby avrebbe invitato la ragazza ed un amica alla celebre Playboy Mansion, sapendo che entrambe erano minorenni e invitandole a mentire sulla loro età.

Cosby, quindi, avrebbe portato la 16enne in una camera da letto e qui l’avrebbe aggredita sessualmente.

Una dinamica dei fatti che ha trovato il favore della giuria di Los Angeles, che ha condannato l’attore.

La reazione dell’attore

Bill Cosby, riporta la CNN, è stato condannato da una giuria di otto donne e quattro uomini a pagare 500.000 dollari a Judy Huth. Non sono però stati riconosciuti danni punitivi compensatori, motivo per cui i legali dell’ex star hanno definito la sentenza una “non vittoria” per l’accusa: il portavoce dell’attore, Andrew Wyatt, ha anche dichiarato che Cosby sarebbe rimasto soddisfatto del verdetto.

La Huth, dal canto suo, si è detta euforica per la decisione della giuria: “Ci sono voluti molti anni e molte lacrime”. Il suo avvocato, Nathan Goldberg, ha invece dichiarato che “Questo caso dimostra che puoi scappare, ma non puoi nasconderti”

Le accuse e l’annullamento della condanna

Le prime accuse di violenza sessuale contro Bill Cosby sono iniziate ad emergere nel 2004. Via via, decine di altre donne hanno denunciato abusi da parte della star, diventato negli ultimi anni un volto simbolo (in negativo) del movimento #MeToo al pari di Harvey Weinstein.

Nel 2018 Bill Cosby è stato giudicato colpevole di tre aggressioni indecenti aggravate ai danni di Andrea Constand, una delle molte donne che lo ha accusato. Condannato a 10 anni di carcere, è stato tuttavia rilasciato un anno fa.

Nel giugno del 2021, infatti, la Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la condanna contro Cosby per motivi tecnici. L’attore è stato scarcerato a settembre dello stesso anno, tra le polemiche delle sue accusatrici.