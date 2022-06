Weinstein incriminato per molestie sessuali anche in Gran Bretagna. Nuove accuse per l'ex produttore

Nuovi guai per Harvey Weinstein: l’ex potente produttore cinematografico hollywoodiano, già condannato negli Stati Uniti a 23 anni per violenza sessuale ed abusi nei confronti di alcune donne, è stato ora incriminato anche in Gran Bretagna per un’aggressione sessuale che sarebbe avvenuta a Londra nel 1996.

La Procura della Corona britannica ha formalmente incriminato l’ex produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein per molestie sessuali. Sono due i capi di imputazione contestati al 70enne ‘boss’ di Hollywood e relativi alla denuncia di molestie sessuali avanzata tempo fa nei suoi confronti da una donna.

Secondo quanto riporta la Bbc, le presunte molestie sarebbero avvenute nell’estate del 1996 a Londra. La donna che ha denunciato gli abusi ha ora una cinquantina d’anni.

Weinstein sotto processo a Los Angeles

Si aggiunge così un nuovo procedimento contro l’ex potentissimo produttore cinematografico hollywoodiano, sempre per abusi e violenze sessuali. Le prime accuse nei suoi confronti contenute in un’inchiesta del New Yorker diedero avvio al movimento del ‘Me too‘.

Processato a New York, Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni per violenza sessuale ed abusi nei confronti di alcune donne. Una sentenza che è stata recentemente confermata in appella.

L’ex produttore è attualmente sotto processo a Los Angeles, dove deve fronteggiare le accuse di molestie e abusi che gli muovono dieci donne.

Chi è Harvey Weinstein

Nato a New York il 19 marzo 1952, Harvey Weinstein è stato un importante produttore cinematografico di Hollywood. Insieme al fratello Bob ha fondato negli anni Settanta la Miramax Films, che ha prodotto negli anni molti film di successo.

Dopo i primi successi con film indipendenti come Sesso, bugie e videotape e Clerks, negli anni Novanta la Miramax ha prodotto e distribuito il suo primo blockbuster, Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Sono seguiti tanti altri film, vincitori anche di premi Oscar, come Il paziente inglese, Will Hunting e Shakespeare in love. Nel 2005 i fratelli Weinstein hanno lasciato la Miramax per fondare la loro compagnia di produzione, The Weinstein Company.

Nel 2017 sono arrivate le prime accuse di molestie sessuali ai danni di diverse attrici di Hollywood, come Ashley Judd e Rose McGowan. Licenziato dalla società che aveva co-fondato e espulso dall’Academy, nel corso del tempo si sono aggiunte molte altre accuse nei suoi confronti da altre donne e attrici.

L’11 marzo 2020 la Corte Suprema dello stato di New York ha condannato definitivamente Harvey Weinstein per stupro e violenza sessuale a 23 anni di carcere.